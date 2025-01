Arne Slot haalt ‘ongekend niveau’ naar boven bij ‘voornaamste kandidaat’ voor de Ballon d’Or

Het Liverpool-team van Arne Slot herbergt weliswaar veel uitblinkers, maar steekt er misschien wel bovenuit. De Egyptenaar is bezig aan een geweldig seizoen. Hij was in 26 wedstrijden in alle competities al goed voor twintig doelpunten en zeventien assists. Volgens journalist Geert Langendorff haalt Salah een ‘ongekend niveau’ en is hij de ‘voornaamste kandidaat’ voor het winnen van de volgende Ballon d’Or.

Na het vertrek van Jürgen Klopp aan het einde van het afgelopen seizoen vroegen veel mensen zich af welke kant het op zou gaan met Liverpool. Zijn opvolger Slot had als hoofdtrainer van Feyenoord weliswaar uitstekend gepresteerd, maar was de overstap naar een van de grootste clubs ter wereld niet te hoog gegrepen? Nee. Slot zette Liverpool al snel naar zijn hand, met een belangrijke, zo niet cruciale rol voor Salah. De aanvaller was de laatste seizoenen (vrijwel) altijd wel belangrijk voor zijn ploeg, maar doet er in de huidige jaargang nog een schepje bovenop.

Salah staat in de Premier League op zeventien doelpunten en dertien assists en heeft daarmee een gigantisch aandeel in de huidige koppositie van Liverpool. “Supporters van Liverpool durven aan de vooravond van de streekderby tegen Manchester United (zondag om 17.30 uur, red.) hardop te dromen over een nieuwe vernedering van de eeuwige rivaal, twee jaar na de 7-0 van maart 2023. Met Salah als talisman op de rechtervleugel verdwijnt de bijna eengeboren twijfel bij de achterban”, zo schrijft Langendorff op de website van het Algemeen Dagblad. “De 32-jarige Egyptenaar haalt onder coach Slot een ongekend niveau. In deze vorm geldt de aanvaller zelfs als de voornaamste kandidaat voor de volgende Gouden Bal.”

LEES OOK: Salah schrok van ‘confronterende’ Slot

Liverpool betaalde in de zomer van 2017 42 miljoen euro aan AS Roma voor de komst van Salah. De dribbelaar had tijdens zijn eerste seizoen bij The Reds meteen een belangrijk aandeel in het bereiken van de Champions League-finale. Die ging weliswaar verloren tegen Real Madrid, maar een jaar later was het wel prijs voor Liverpool en Salah. Hij speelde tot op heden 375 wedstrijden voor de grootmacht, goed voor liefst 231 doelpunten en 105 assists. Ook dit seizoen overlegt hij krankzinnige cijfers, waarmee hij volgens Langendorff zelfs voormalige sterren zoals Alan Shearer, Luis Suárez en Thierry Henry ‘in zijn schaduw’ laat. “Geen speler in de Premier League lukte het eerder om na achttien wedstrijden direct bij dertig doelpunten betrokken te zijn. Salah - zeventien treffers en dertien assists in de competitie - ligt op schema om zijn persoonlijke record van 42 goal involvements royaal te verbeteren.”

Groot contrast

Daar zag het er in de laatste fase van het afgelopen seizoen niet per se naar uit. “Journalisten in het London Stadium van West Ham United hoorden hem destijds de oorlog verklaren aan trainer Klopp, die hem niet voor het eerst op de bank had laten beginnen. ‘Als ik nu spreek, gaat het vlammen’, bitste de Egyptenaar op weg naar de bus. Hij kwam over als een vedette die niet kon accepteren dat zijn periode aan de top voorbij was”, zo schrijft Langendorff. Een vertrek naar Saudi-Arabië of de Verenigde Staten leek ‘onvermijdelijk’, maar Salah bleef bij Liverpool. “Vorige week, op dezelfde plek in het olympische park in Londen, kon het contrast niet groter zijn. Salah leidde Liverpool met één goal en twee assists naar een ruime zege (0-5).”

LEES OOK: Paradepaardje van Slot vergeleken met Messi en Ronaldo: hoe bijzonder is het seizoen van Salah?

Vertrekt Salah bij Liverpool?

De grote vraag is inmiddels hoe lang Liverpool en zijn supporters nog kunnen genieten van Salah. De Egyptenaar is in het bezit van een aflopend contract en het heeft er momenteel alle schijn van dat hij bezig is aan zijn laatste maanden op Anfield. Hij hintte eerder deze week bij Sky Sports nog nadrukkelijk op een vertrek aan het einde van dit seizoen.

