Engelse media richten zich tot Nederlander bij Liverpool: 'Slechte avond van hem'

Engelse media zagen donderdagavond geen al te beste wedstrijd spelen in het shirt van Liverpool. De middenvelder zijn optreden in Londen wordt door verschillende media als 'verdedigend kwetsbaar' gezien. kan daarentegen op positieve woorden rekenen.

Daily Express is donderdagochtend het meest kritisch op Gravenberch. De krant geeft de middenvelder met een 5 een onvoldoende voor zijn wedstrijd in het Tottenham Hotspur Stadium: "Dit was een mindere avond voor Liverpool's Speler van het Seizoen. Zijn langere passes waren soms onnauwkeurig en de aanvallers van Spurs kwamen te vaak aan hem voorbij", oordeelt de krant. "Gravenberch bewaart zijn beste prestaties vermoedelijk voor de wedstrijden van Liverpool in de Premier League."

Het lokale Liverpool Echo geeft Gravenberch met een 6 nog wel een voldoende, maar kraakt wel kritische noten: "Hij had een paar mooie passes en onderscheppingen, maar af en toe ontbrak het in de eerste helft wel aan verdedigende kracht", vindt het medium: "Na rust was er sprake van een stabielere prestatie.”

GOAL geeft Gravenberch ook een nipte voldoende voor zijn wedstrijd in Londen. Het medium zag echter wel een andere Gravenberch dan normaal: "Hij werkte op het middenveld door kracht te gebruiken in plaats van de subtiele elegantie die hij dit seizoen zo vaak heeft getoond", zo klinkt het.

Van Dijk krijgt complimenten

Liverpool Echo vindt dat Van Dijk een indrukwekkend duel heeft gespeeld in het Tottenham Hotspur Stadium: "De aanvoerder moest alert zijn om een geïmproviseerde defensie bij elkaar te houden. In de tweede helft ging het nog beter toen Tottenham voor problemen begon te zorgen. Indrukwekkend."

