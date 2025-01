Arne Slot geeft pissig interview, nadat hij direct op één man af stapt

Arne Slot heeft weinig begrip voor de beslissing van scheidsrechter Stuart Attwell om Tottenham Hotspur-speler niet met rood van het veld te sturen. De speler van de Spurs beging in het duel tegen Liverpool (1-0) een pittige overtreding, maar werd niet bestraft. Een minuut later scoorde hij.

Op de persconferentie na afloop van het verloren duel in Londen, gaat Liverpool-trainer Slot in op de beslissing van Attwell. De Nederlandse coach doet dat op een correcte manier, maar hij wil wel benadrukken dat de arbiter van dienst er naast zat: "Natuurlijk was het een tweede gele kaart, daar bestaat geen twijfel over", is Slot duidelijk. "Hij gaf ons eerst voordeel omdat we in de aanval waren, maar daarna kan je terugkomen op de tackle en alsnog geel geven."

Slot zag Bergvall kort na het discutabele moment trefzeker zijn na een prachtige aanval van Tottenham Hotspur: "Niemand had gedacht dat deze beslissing dertig seconden later zoveel impact zou hebben. Ik ben 99,9 procent zeker dat Attwell zich achter de oren krabde toen Bergvall scoorde, want hij kon zijn besluit niet meer veranderen. Ik denk dat dit voor scheidsrechter ook verre van ideaal is", geeft Slot aan.

De trainer van Liverpool is zich ervan bewust dat discutabele beslissingen van de arbitrage vaker voorkomen en hij dan ook niet de enige trainer is die hiermee wordt geconfronteerd: "Zaterdag was Tottenham-manager Ange Postecoglou boos op de arbitrage na het verlies tegen Newcastle United. En vandaag zat het wel mee voor Tottenham. Het positieve voor ons is dat er nog een tweede wedstrijd komt, maar dit is verre van een ideale uitgangspositie", weet Slot.

