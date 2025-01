Virgil van Dijk kookt van woede en staat pers om één reden furieus te woord

baalt enorm van de rol die de arbitrage heeft gespeeld in de nederlaag van Liverpool in de strijd om de EFL Cup op bezoek bij Tottenham Hotspur. The Reds verloren door een late goal met 1-0, waardoor Liverpool in de return op Anfield een achterstand moet goed maken. Van Dijk vindt dat de scheidsrechter hier een aandeel in heeft gehad.

Tegenover de Engelse media geeft een woedende Van Dijk na afloop van de wedstrijd aan dat hij helemaal niets begrijpt van scheidsrechter Stuart Attwell. De leidsman zag een zuivere rode kaart voor Tottenham-speler Lucas Bergvall over het hoofd, waarna Bergvall zijn elftal een minuut later op voorsprong schoot. Het moment zorgde tijdens de wedstrijd voor woede bij Arne Slot, maar na afloop ook bij aanvoerder Van Dijk.

'Voor mij was het vrij duidelijk dat het een tweede gele kaart was. Het was een vergissing en een minuut later maakte hij de winnende. Hij (Attwell, red.) maakte een fout en dat vertelde ik hem. Misschien dacht hij dat hij dat niet deed, maar het was heel duidelijk. Iedereen aan de zijlijn zag het ook. Er is een assistent-scheidsrechter, een vierde official, een VAR, een scheidsrechter...", verzucht de verdediger van Liverpool.

Van Dijk wil benadrukken dat Liverpool in Londen niet heeft verloren door de arbitrage: "Maar het was een groot moment in de wedstrijd", beseft de verdediger: "We moeten door, we zijn pas halverwege. We hebben nog negentig minuten te gaan. Ik kijk uit naar de return op Anfield."

