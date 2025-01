LOSC Lille - Feyenoord op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op woensdag 29 januari 2025 staat een spannende ontmoeting op het programma in de Champions League: LOSC Lille neemt het thuis op tegen Feyenoord. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op televisie. Lees verder voor alle details over hoe laat de aftrap is en op welke zender je de wedstrijd kunt volgen.

Hoe laat begint LOSC Lille - Feyenoord?

De aftrap van de wedstrijd tussen LOSC Lille en Feyenoord is om 21:00 uur. Zorg dat je op tijd klaarzit om niets van de actie te missen.

Op welke zender is LOSC Lille - Feyenoord te zien?

Artikel gaat verder onder video

De Champions League-wedstrijd tussen LOSC Lille en Feyenoord wordt uitgezonden op Ziggo Sport. Ziggo Sport is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. Voor niet-Ziggo-klanten is Ziggo Sport Totaal beschikbaar als aanvullend pakket bij diverse providers.

Recente prestaties van beide teams

LOSC Lille heeft wisselende resultaten geboekt in hun laatste vijf wedstrijden. Ze verloren recent van Strasbourg en Liverpool, maar wisten wel te winnen van Nice. Feyenoord daarentegen heeft de wind in de zeilen met een indrukwekkende recente 3-0 overwinning op Bayern München. Beide teams staan momenteel op de elfde en twaalfde plek in de competitie met dertien punten uit zeven wedstrijden en zijn al geplaatst voor de play-offronde van de Champions League.