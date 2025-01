Malmö FF - FC Twente op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op donderdag 23 januari 2025 staat de spannende Europa League-wedstrijd tussen Malmö FF en FC Twente op het programma. Beide ploegen zullen strijden om de broodnodige punten in deze Europese competitie. De wedstrijd begint om 18:45 uur.

Op welke zender is Malmö FF - FC Twente te zien?

De wedstrijd tussen Malmö FF en FC Twente wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. Ziggo Sport is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. Voor niet-Ziggo-klanten is de wedstrijd te zien via Ziggo Sport Free. Sinds januari 2025 kunnen niet-abonnees van Ziggo ook zonder account de Europese wedstrijden van Nederlandse clubs streamen, op één uitzondering na.

Recente prestaties van Malmö FF en FC Twente

Malmö FF heeft in hun laatste vijf wedstrijden wisselende resultaten behaald. Ze speelden gelijk tegen Galatasaray (2-2), verloren van Ferencváros (4-1), Beşiktaş (2-1) en Olympiakos (0-1), maar wisten te winnen van Qarabağ (1-2).

FC Twente heeft ook een gemengd resultaat in hun laatste vijf wedstrijden. Ze verloren van NAC (2-1) en Go Ahead (3-1), maar boekten een overtuigende overwinning op Willem II (6-2). Daarnaast verloren ze van AZ (1-0) en wonnen ze van Katwijk (2-3).

Stand in de competitie

In de Europa League staan Malmö FF en FC Twente beide op vier punten na zes gespeelde wedstrijden. Malmö heeft een doelsaldo van min zes, terwijl Twente een doelsaldo van min drie heeft. Beide teams zullen erop gebrand zijn om hun positie te verbeteren in de komende wedstrijd.