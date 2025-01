Manchester City - Chelsea op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 25 januari 2025 staat er een spannende Premier League-wedstrijd op het programma: Manchester City neemt het thuis op tegen Chelsea. Beide teams strijden om belangrijke punten in de competitie. De wedstrijd begint om 18:30 uur.

Op welke zender is Manchester City - Chelsea te zien?

De wedstrijd tussen Manchester City en Chelsea wordt in Nederland live uitgezonden op Viaplay. Viaplay is een streamingdienst waarvoor een abonnement vereist is.

Hoe staan Manchester City en Chelsea ervoor in de Premier League?

Momenteel staat Chelsea op de vierde plaats in de Premier League met 40 punten uit 22 wedstrijden, terwijl Manchester City op de vijfde plaats staat met 38 punten uit 22 wedstrijden. Beide teams zijn in een spannende strijd verwikkeld om de top van de ranglijst te bereiken.

Recente prestaties van Manchester City

Artikel gaat verder onder video

Manchester City heeft de afgelopen vijf wedstrijden indrukwekkende resultaten behaald. Ze wonnen met 0-6 van Ipswich en 8-0 van Salford, en speelden gelijk tegen Brentford (2-2). Daarnaast behaalden ze overwinningen tegen West Ham (4-1) en Leicester (0-2).

Recente prestaties van Chelsea

Chelsea heeft gemengde prestaties laten zien in hun laatste vijf wedstrijden. Ze wonnen met 3-1 van Wolves en 5-0 van Morecambe. Daarnaast speelden ze gelijk tegen Bournemouth (2-2) en Crystal Palace (1-1), maar verloren ze van Ipswich met 2-0.