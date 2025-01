'Marcus Rashford slaat megasalaris uit Saudi-Arabië af'

is niet voornemens om de overstap naar Saudi-Arabië te maken. De Engelse aanvaller is bij Manchester United op een zijspoor beland, maar een royale salarisverdubbeling kan hem niet op andere gedachten brengen.

Rashford lijkt onder de nieuwe Manchester United-trainer Rúben Amorim niet meer in de plannen voor te komen. De 27-jarige vleugelaanvaller zat bij de wedstrijden tegen Manchester City, Bournemouth en Wolverhampton Wanderers niet bij de wedstrijdselectie, maar zat bij het duel met Newcastle United wel weer op de bank. Minuten maakte Rashford echter niet.

Artikel gaat verder onder video

De beste oplossing voor beide partijen lijkt een transfer, mede omdat het transferbudget van Manchester United voor de maand januari op is. Mogelijk ligt de sleutel hiervoor bij Rashford, die een grootverdiener is bij The Red Devils. Een transfer zou de noodlijdende club de nodige financiële ruimte geven voor inkomende transfers. Wel zal er dan direct een vervanger moeten worden aangetrokken.

LEES OOK: 'Rotte appel' bij Man United geïdentificeerd: 'Ten Hag kon nét op tijd ingrijpen'

Een overgang naar Saudi-Arabië is voor Rashford in ieder geval geen optie, zo weten The Times en The Daily Mail. Naar verluidt waren Al-Ahli, Al-Hilal en Al-Nassr in de markt voor de zestigvoudig international van Engeland. In het land waar het WK 2034 wordt gehouden ligt een loonstrook van 810.000 euro per week klaar, een forse verdubbeling van zijn huidige inkomen van 380.000 euro bij Manchester United.

LEES OOK: 'Rotte appel' ontbreekt al vier duels bij Man United: Rúben Amorim komt met heel vaag antwoord

Geld speelt geen rol voor Rashford

Rashford heeft geld echter allerminst als drijfveer. De aanvaller wil namelijk zijn plek in het Engelse nationale team terugveroveren. Dit is in de ogen van Rashford niet mogelijk in Saudi-Arabië of Turkije, twee competities die minder in de schijnwerpers staan. De buitenspeler ambieert een club op het hoogste niveau in Europa.

Op nieuwjaarsdag maakte Rashford nog korte metten met een gerucht dat hij in gesprek zou zijn met makelijkerskantoor CAA Stellar, om een transfer te forceren. "Er zijn de afgelopen weken veel onwaarheden geschreven, maar dit wordt bespottelijk. Ik heb met geen enkel agentschap gesproken en ben dat ook niet van plan”, liet hij weten op Instagram.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 The Telegraph komt met schokkende onthulling over ontslag Ten Hag bij Man United

Opmerkelijk nieuws over het recente ontslag van trainer Erik ten Hag bij Manchester United.