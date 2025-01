Maurice Steijn ziet eerste overwinning in rook opgaan in blessuretijd

Sparta Rotterdam en Heracles Almelo hebben met 1-1 gelijkgespeeld. Daar zal vooral Sparta niet tevreden mee zijn. In de eerste helft werd het duel lang stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. Sparta was lang de bovenliggende partij en wist in de tweede helft via de eerste treffer van de avond te maken. Sparta liet na om de score te vergroten en volgens de stokoude voetbalwetten vraag je dan om een tegentreffer. Marvin Young pakte een rode kaart in de laatste minuten en daarin kwam Heracles nog op gelijke hoogte via Justin Hoogma.

Op een koude zaterdagmiddag stonden er drie zeer belangrijke punten op het spel voor zowel Heracles Almelo als Sparta Rotterdam. Heracles bezet de vijftiende plaats op de ranglijst en doen het daarmee iets beter dan Sparta dat zestiende staat. De Rotterdammers hebben onder trainer Maurice Steijn nog geen enkel duel gewonnen en de laatste Eredivisie-zege dateert alweer van 21 september vorig jaar. Het duel begon na tien minuten langzaam uit zijn schulp te kruipen met een grote kopkans voor Tobias Lauritsen en een gevaarlijk afstandsschot van Brian de Keersmaecker, maar net toen beide ploegen los begonnen te komen konden beide ploegen weer naar binnen.

Na een kwartier werd er binnen en buiten het stadion een hoop vuurwerk afgestoken dat uiteindelijk ook op het veld terechtkwam. Serdar Gözübüyük kon niets anders dan de wedstrijd tijdelijk staken.

Na de onderbreking van drie kwartier moesten beide ploegen de draad weer gaan oppakken en eigenlijk deed alleen Sparta dit. De Rotterdammers waren sterker maar het ontbrak vaak aan de eindpass waardoor kansen vaak uitbleven. Eén grote kans was er wel en die was opnieuw voor Lauritsen. Na een snelle counter schoot de spits wild over. Heracles kwam er niet aan te pas en er was weinig te zien van de voetballende intenties van Erwin van der Looi.

In de tweede helft kwam Sparta snel op een verdiende voorsprong. Camiel Neghli gaf een scherpe voorzet richting de eerste paal waar Shunsuke Mito opdook om de openingstreffer binnen te tikken. Sparta ging hierna achteroverleunen en gaf de bal aan Heracles. De Heraclieden deden vrijwel niets met al het balbezit en mocht blij zijn dat Sparta in de counter de marge niet verdubbelden. Twintig minuten voor tijd ging Neghli alleen op het doel af, maar hij verprutste de reuzenkans door recht tegen de keeper aan te schieten. Een minuut later had Arno Verschueren de 0-2 op zijn schoen, echter eindigde zijn inzet tegen de paal. Bijna viel voor Sparta de deksel op de neus, want Damon Mirani kreeg namens Heracles een grote kans om gelijk te maken. De verdediger schoot uit een corner van dichtbij net naast het doel. In de slotminuten kreeg het duel een nieuwe wending toen Young zijn tweede gele kaart kreeg. Uit de daaropvolgende vrije trap was het raak. Nick Olij verwerkte het schot niet goed waardoor de rebound bij Justin Hoogma terechtkwam die de 1-1 binnen kon schieten.

Dit gelijkspel zal voor Sparta voelen als een nederlaag. Maurice Steijn weet dus weer niet te winnen en Sparta blijft voorlopig in de onderste regionen van de Eredivisie. Heracles speelde een slechte wedstrijd, maar weet dus alsnog een punt uit het vuur te slepen.