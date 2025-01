De Eretribune opent in mineur bij terugkeer op televisie

ESPN is zaterdagavond, na een vakantie van drie weken vanwege de winterstop in de Eredivisie, terug met De Eretribune. Het televisieprogramma van de betaalzender opent zijn uitzending in mineur, vanwege de staking van eerder op de dag bij Heracles Almelo - Sparta Rotterdam.

Heracles Almelo - Sparta Rotterdam werd zaterdagmiddag ontsierd door vuurwerk. Het duel was nog geen kwartier oud toen enkele supporters van de Almeloërs vuurwerk op het veld van het Asito Stadion gooiden. De wedstrijd werd gestaakt en pas na een halfuur weer hervat. Volgens VoetbalUltras was het een protest tegen enkele stadionverboden die Heracles uitdeelde, nadat voor de winterstop de thuiswedstrijd tegen FC Groningen werd stilgelegd omdat een supporter vanuit het uitvak naar beneden was gevallen.

“Deze zaterdag is nog niet zo heel lekker begonnen, want jij hebt zojuist vol afschuw natuurlijk ook staan kijken naar die wedstrijd tussen Heracles en Sparta”, opent presentatrice Aletha Leijdermeijer De Eretribune, gericht tot tafelgast Marciano Vink. Leijdermeijer vervolgt: “De wedstrijd werd na veertien minuten stilgelegd: vuurwerk op het veld daar in Erve Asito. Het is natuurlijk schandalig. Ongelooflijk dat dit gewoon alweer gebeurt!”

“Ze protesteren hier naar aanleiding van ongeregeldheden rondom de wedstrijd Heracles - FC Groningen, voor de winterstop”, legt Leijdermeijer uit. “Die wedstrijd werd gestaakt, omdat iemand naar beneden viel vanuit het uitvak. Er zijn toen ook stadionverboden uitgedeeld. Hier protesteren ze tegen de stadionverboden.”

“Het is gewoon heel triest”, reageert Vink. De analist vervolgt: “Maar als club moet je wel voet bij stuk houden: je wil niet dat je club geregeerd wordt door een stel idioten. Zij komen eigenlijk niet eens naar het voetbal voor het voetbal. Zij komen gewoon om te kijken of ze rotzooi kunnen uithalen. Als dingen hun niet bevallen, dan zie je figuren opstaan met allerlei nare bedoelingen. Ik hoop dat we dat dit seizoen niet gaan krijgen. We gaan straks spannende wedstrijden komen. Ik hoop dat iedereen zijn gemak dan kan houden. Dit is wel weer dieptriest”, aldus Vink.

