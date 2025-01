Direct na de winterstop gaat het wéér mis bij thuisduel Heracles

De Eredivisie-wedstrijd tussen Heracles Almelo en Sparta Rotterdam is zaterdagmiddag ontsierd door vuurwerk. Het duel was nog geen kwartier oud toen enkele supporters van de Almeloërs vuurwerk op het veld van het Asito Stadion gooiden. Volgens VoetbalUltras was het een protest tegen stadionverboden.

Het vuurwerk dat werd afgestoken begon buiten het stadion, waarop ESPN-commentator Sjors Blaauw grapte dat de Heracles-supporters nog wat vuurwerk over hadden. De fans van de thuisploeg hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag namelijk geprobeerd om de Sparta-spelers wakker te houden, echter stonden ze bij het verkeerde hotel.

Uiteindelijk werd er ook binnen het stadion vuurwerk afgestoken. De fans die dat deden werden getrakteerd op een immens fluitconcert. Het vuurwerk kwam zelfs op het veld terecht, waarna Sparta-doelman Nick Olij probeerde het vuurwerk van het veld te verwijderen. De goalie werd door Gözübüyük echter gesommeerd om weg te gaan.

"Waar zijn de goede voornemens wat betreft dit in 2025?", vraagt commentator Blaauw zich op een gegeven moment af. Op de schermen werd getoond dat het afsteken van vuurwerk in het stadion verboden is. "De laaggeletterdheid is blijkbaar aanwezig, want ze kunnen het niet lezen", vervolgt hij cynisch.

Wederom incident bij thuiswedstrijd Heracles

Gözübüyük besloot het duel te staken en stuurde de beide elftallen naar binnen. "Je ziet ook de teleurstelling ervan af druipen bij de spelers. Leren ze het dan nooit", is Blaauw kritisch naar de Heracles-supporters. Vlak voor de winterstop ging het ook al mis bij een thuisduel van Heracles. Toen werd het duel met FC Groningen gestaakt, nadat een supporter van de bezoekers uit het uitvak was gevallen. Vrijdagavond werd het duel tussen Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles nog voor de aftrap gestaakt, ook vanwege vuurwerk.