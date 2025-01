Heracles-fans begaan pijnlijke fout in poging om Sparta-spelers wakker te houden

Supporters van Heracles Almelo hadden afgelopen nacht bedacht om de spelers van Sparta Rotterdam, de tegenstander van zaterdagmiddag in de Eredivisie, wakker te houden met vuurwerk. Dat liep alleen anders dan de supporters vooraf hadden gedacht. De fans stonden namelijk bij het verkeerde hotel.

Sparta verbleef de afgelopen dagen in het Twentse Delden voor een klein trainingskamp. Het kwam bovendien goed uit omdat de ploeg van trainer Maurice Steijn de vroege zaterdagwedstrijd moet spelen tegen Heracles. Het kleine Twentse plaatsje ligt op zo'n twaalf kilometer van het Asito Stadion in Almelo.

Heracles-fans waren blijkbaar op de hoogte van het feit dat de Spartanen in een hotel in de buurt zouden overnachten. De selectie van Sparta sliep alleen niet bij het hotel waar het vuurwerk werd afgestoken. Sparta postte op X de beelden van het vuurwerk en plaatste daarbij een vileine opmerking. "Alleen de perschef is wakker geworden vannacht Heracles Almelo-fans. De spelers sliepen in een ander hotel."

Alleen de perschef is wakker geworden vannacht @HeraclesAlmelo -fans. De spelers sliepen in een ander hotel. pic.twitter.com/5KBH89ifcy — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) January 11, 2025

