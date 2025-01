Lasse Schöne verdwijnt volledig uit voetballerij en gaat opvallende richting in: ‘Heb er zin in’

hangt zijn voetbalschoenen na dit seizoen aan de wilgen, zo maakte de Deense middenvelder al eerder bekend. De speler van NEC Nijmegen verdwijnt daarna ook uit de voetballerij, aangezien hij niet van plan is om een dergelijke functie in de sport te gaan vervullen. Hij wil wat gaan doen met fashion, zo meldt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Dat Schöne bezig is aan zijn laatste seizoen, was al bekend. Het was echter nog de vraag wat de voormalig speler van Ajax ná zijn loopbaan als speler ging doen. Veel voetballers kiezen voor een rol als trainer of zaakwaarnemer, maar Schöne ziet dat niet zitten. De Deen is bezig om een capsule collectie te maken met het merk LABFRESH.

“Ik ben daar betrokken bij het proces voor het ontwikkelen van die kledinglijn. Ik ben niet iemand die 'zomaar' mijn naam ergens aan wil verbinden, ik wil dan bij het proces betrokken zijn. In die zin heb ik nog niet veel meters gemaakt in de modewereld”, legt hij uit. “Ik weet wat ik mooi vind en hoe ik een t-shirt van een rek haal. Maar hoe denk je aan de wensen van anderen? Hoe worden ontwerpen gecreëerd en gekozen, welke materialen komen daar bij kijken? Ik ben blij dat ik de kans krijg dit allemaal mee te maken. Het is interessant om te zien welke keuzes worden gemaakt”, vervolgt de rechtspoot.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Schöne, vandaar de keuze voor LABFRESH. “Zij zijn erg betrokken, zij gaan ver wat betreft duurzaamheid. Ze maken kleding van materialen waardoor je ze minder vaak hoeft te wassen." Mooie plannen dus, maar eerst nog een aantal maanden voetballen. Met een mooi vooruitzicht, besluit Schöne: "Ik heb er wel zin in, om als ik stop daar meer mee te gaan doen”, sluit hij af.

