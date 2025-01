NEC wint met ruime cijfers van Fortuna Sittard in werelddoelpuntenfestijn

NEC heeft in De Goffert op eigen veld van Fortuna Sittard gewonnen. Een wedstrijd die begon met een amusementswaarde tegen het vriespunt, ontaardde al gauw in een show vol wereldgoals. Uiteindelijk werd het een gemakkelijke overwinning voor de Gelderlanders, al leek het daar in de eerste helft niet op.

NEC Nijmegen en Fortuna Sittard zijn twee ploegen die zich in een minder florissante situatie bevinden. De Gelderlanders wonnen vorig weekend weliswaar bij PEC Zwolle met 0-1, maar dat gebeurde zonder goed voetbal. De vier wedstrijden daarvoor werden ook niet gewonnen. Aan Limburgse kant gaat het iets beter, maar zij verloren vorige week vrijdagavond thuis met 0-3 van Go Ahead Eagles. De eerdere wedstrijd tussen Fortuna Sittard en NEC dit seizoen eindigde in een 0-3 overwinning voor de Nijmegenaren.

De wedstrijd begon echt als een draak tot de 32e minuut. Vito van Crooij probeerde met een hakje de bal op doel te krijgen, maar zag zijn inzet op de paal belanden. Even later was het wél raak voor de Nijmegenaren. Ouaissa schoot op geweldige wijze een vrije trap binnen. Hij besloot uit te halen en de bal zeilde heerlijk in de linkerbovenhoek. In de 40e minuut kwam wereldgoal nummer twee, ditmaal aan de kant van Fortuna Sittard. Rosier, die eerder al een gele kaart had gekregen, scoorde met een prachtige dropkick vanaf ongeveer 35 meter afstand.

De tweede helft begon op dezelfde wijze als de eerste: met redelijk saai voetbal. Rosier, de speler die de gelijkmaker scoorde, probeerde het nog eens van grote afstand op dezelfde manier, maar deze poging was tevergeefs. De bal zwaaide bijna het uitvak in. In de 69e minuut slingerde Van Crooij de bal voor de pot, die vervolgens niet werd aangeraakt en zo als een wereldgoal in het net belandde.

Twee minuten later volgde de vierde goal van de wedstrijd, en wederom een wereldgoal. Verdonk kreeg de bal voor zijn voeten en besloot verwoestend uit te halen. Via de onderkant van de lat belandde de bal in het doel. In de 82e minuut werd het ook nog 4-1 voor de Nijmegenaren. Bryan Linssen schoot de bal op keeper Koopmans, maar de rebound viel voor de voeten van Ouwejan, die de bal binnenschoot. Zo won NEC uiteindelijk met ruime cijfers van Fortuna Sittard.