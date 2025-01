Grote problemen voor Nederlandse clubs: 'De schade is fors, ze gaan flink wat voelen'

Dat gokreclames vanaf juli dit jaar verboden zijn in de sport, zal voor veel voetbalclubs niet zonder gevolgen blijven. Dat blijkt uit een verhaal van het Algemeen Dagblad. Volgens Bas Raemakers van Eredivisie CV is de schade ‘fors’ en onderzoeker én voetbaleconoom Thomas Peeters beaamt dat Nederlandse clubs financieel ‘flink’ wat gaan voelen van het wegvallen van goksponsoren. Volgens Peeters zijn vooral kleine clubs ‘kwetsbaar’ voor dit soort beperkingen op het gebied van sponsoring.

Medio 2022 werd al bekend dat reclames van online gokbedrijven op den duur helemaal zouden verdwijnen van de sportvelden en uit voetbalstadions. Het toenmalige kabinet wilde met een verbod gokverslaving tegengaan. Vanaf 1 januari 2023 mochten er al geen spotjes voor online gokken meer worden uitgezonden op radio en televisie. Sinds vorig jaar is ook sponsoring van programma’s en evenementen door gokbedrijven verleden tijd en vanaf 1 juli van dit jaar mogen aanbieders van online gokspelen ook niet meer op sportshirts te zien zijn. “De schade is fors. Wat wij hebben berekend is 40 miljoen euro directe impact door het wegvallen van sponsoring van clubs en 30 miljoen euro indirecte schade door het wegvallen van advertenties bij mediapartners”, zo vertelt Raemakers aan het Algemeen Dagblad.

De Eredivisie CV deed samen met de KNVB, Coöperatie Eerste Divisie en belangenorganisatie FBO (Federatie van Betaald Voetbal Organisaties) nog een poging om reclame-uitingen van online kansspelbedrijven in de sport te reguleren en in leven te houden. Zonder succes. En dat blijft dus niet zonder gevolgen. Volgens het AD maakten 33 van de 34 Nederlandse voetbalclubs de afgelopen jaren ‘gretig’ gebruik van de legalisering van de online gokmarkt. “Bijvoorbeeld: PEC Zwolle sloot de grootste deal in de geschiedenis van de club met Circus.nl voor anderhalf miljoen euro per jaar. Uiteindelijk gaan 33 van de 34 clubs uit het betaald voetbal in zee met een bettingpartner. Alleen Roda JC kiest op basis van morele overwegingen om de gokmiljoenen buiten de deur te houden”, zo klinkt het.

Geen eerlijke verdeling

De Stentor schreef onlangs al over de uitdaging voor PEC Zwolle om de ‘weggevallen gokmiljoenen’ op te volgen. “De inkomsten uit de gokbedrijven bedragen ongeveer tien procent van de totale inkomsten van de club. Hier ligt een zware taak voor de commerciële afdeling”, zo liet de regionale krant er geen misverstand over bestaan. PEC Zwolle zal zeker niet de enige club zijn die mogelijk in de financiële problemen komt. Volgens onderzoeker en voetbaleconoom Peeters gaan Nederlandse clubs ‘financieel flink wat voelen van het wegvallen van goksponsoren’. Hij noemt voornamelijk kleine clubs ‘kwetsbaar’ voor dit soort beperkingen op het gebied van sponsoren. “Als je in Nederland kijkt naar de verdeling van inkomsten, dan krijgen Ajax, PSV, Feyenoord en misschien nog AZ relatief veel van de tv-rechten. Die koek wordt minder eerlijk verdeeld dan in andere competities: namelijk op basis van prestaties”, zo vertelt Peeters.

Volgens Peeters waren de goksponsoren vooral ‘belangrijk’ voor de kleine clubs in de Keuken Kampioen Divisie, die het niet van tv-gelden, transferinkomsten of de ticketverkoop moeten hebben. “Je laat de financiële dominantie van de grote drie dan toenemen”, zo zegt hij. Raemakers van Eredivisie CV had daarom graag gezien dat er voor ander beleid was gekozen. “We wilden dat spelers en trainers niet in reclames zouden meedoen. Daarbij wilden we een intensieve voorlichting aan spelers over matchfixing én aan supporters over gokverslaving. En ten slotte wilden we verregaande beperkingen in onze sponsorproposities, dus dat het met mate zichtbaar mag zijn.” Maar zover is het dus niet gekomen. Raemakers spreekt van een ‘extra steen in een stapel van problemen’. “Die maakt een gezonde exploitatie van een betaald voetbalsector ontzettend lastig.”

Raemakers wijst op het verschil met de andere Europese competities. “Als je kijkt naar de top tien Europese competities en hoe het daar geregeld is op financieel gebied, dan is het sowieso al heel erg moeilijk om competitief te blijven. We hebben de ambitie om de zesde competitie in Europa te blijven. Nu loop je het risico dat we straks geen zesde meer zijn, maar dat we achtste of negende worden”, zo vreest Raemakers, die daarnaast bang is dat vanwege de beperkingen veel gokactiviteit terugkeert naar de ‘illegaliteit’.

