Neymar neemt afscheid van Al-Hilal, niet veel later bevestigt clubpresident zijn komst

Het hing de afgelopen dagen al nadrukkelijk in de lucht, maar nu is het ook echt officieel: keert terug bij zijn jeugdliefde Santos. Volgens Fabrizio Romano heeft Marcelo Texeira, president van de Braziliaanse club, het grote nieuws bevestigd. Neymar nam dinsdag afscheid van Al-Hilal, waar hij zijn contract heeft laten ontbinden. De voormalige ster van FC Barcelona en Paris Saint-Germain zet bij Santos zijn handtekening onder een verbintenis voor zes maanden.

Daarmee is de cirkel rond, zou je kunnen zeggen. Neymar verruilde Santos in de zomer van 2023 voor een bedrag van liefst 88 miljoen euro voor FC Barcelona. Voor de Braziliaanse grootmacht was hij in 225 wedstrijden goed voor 136 doelpunten en 64 assists. De verwachtingen rond zijn transfer naar FC Barcelona waren dan ook erg hoog, niet in de laatste plaats omdat hij samen met Lionel Messi zou gaan spelen. Het duurde echter even voordat de Zuid-Amerikanen binnen de lijnen een klik hadden. Tijdens hun eerste gezamenlijke seizoen konden Messi en Neymar FC Barcelona niet aan grote prijzen helpen. Atlético Madrid werd landskampioen en aartsrivaal Real Madrid won de Champions League.

Het daaropvolgende seizoen was alles anders. FC Barcelona had Luis Suárez overgenomen van Liverpool en de Uruguayaan zou in Catalonië een droomvoorhoede vormen met Messi en Neymar. De drie sterren loodsten FC Barcelona naar alle grote prijzen. De formatie van coach Luis Enrique won in het seizoen 2014/15 niet alleen de landstitel en de Copa del Rey, maar ook de Champions League door Juventus in de finale met 3-1 te verslaan. Neymar maakte de bevrijdende derde treffer. De Braziliaan zou met FC Barcelona nog twee keer kampioen worden, maar nieuw succes in de Champions League bleef uit. In de zomer van 2017 verbaasde hij alles en iedereen door naar PSG te verkassen. De Fransen betaalden liefst 222 miljoen euro voor zijn komst.

Mislukte avonturen in Frankrijk en Saudi-Arabië

Het huwelijk tussen PSG en Neymar mondde echter uit in een grote teleurstelling. Hij speelde tussen 2017 en 2023 slechts 173 wedstrijden voor de Franse topclub, waarin hij goed was voor 118 doelpunten en 77 assists. Dat zijn natuurlijk geen slechte cijfers, maar Neymar zijn periode in Parijs wordt door velen vooral herinnerd door zijn vele blessures of andere redenen waarom hij niet inzetbaar was. In de Champions League kon hij zijn stempel daarom niet drukken, al was hij in 2020 wel dicht bij zijn tweede eindzege. PSG verloor in de finale echter met 1-0 van Bayern München. Ook de komst van Messi in 2021 kon de Parijzenaren niet aan de gedroomde eindzege van de Champions League helpen. Messi en Neymar werden tijdens hun laatste seizoen in de Franse hoofdstad zelfs regelmatig getrakteerd op fluitconcerten.

De Braziliaan verruilde PSG in de zomer van 2023 voor Al-Hilal. Zijn periode in Saudi-Arabië zal hij echter zo snel mogelijk willen vergeten. Door blessureleed kwam hij tot slechts zeven wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en drie assists leverde. Neymar streek bij Al-Hilal een jaarsalaris van honderd miljoen euro op. Hij nam eerder op de dinsdag afscheid van de club. “Ik heb alles gegeven om te spelen en ik had gewild dat we samen betere tijden op het veld beleefden”, zo schrijft hij op X. Nu keert hij dus terug bij Santos, de club die hij twaalf jaar geleden verliet voor zijn avontuur in Europa. Volgens de Duitse verslaggever Florian Plettenberg is Neymar voornemens om nog terug te keren naar het Europese continent, maar dan moet wel alles 'volgens plan' gaan. Om die reden heeft Santos géén optie om het contract na zes maanden met een jaar te verlengen.

🚨⚪️⚫️ OFFICIAL: Santos president Marcelo Texeira confirms Neymar Jr’s return to the club.



Six months contract to be formally signed this week, as reported. 🇧🇷 pic.twitter.com/zuEs0bIxO6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2025 To everyone at Al Hilal, to the fans, Thank you !!

I gave everything to play and I wish we enjoyed better times on the pitch together ..

To Saudi, thank you for giving me and my family a new home and new experiences

I now know the real Saudi and have friends for life

I always… pic.twitter.com/NgeoUjZk1D — Neymar Jr (@neymarjr) January 28, 2025 ⤵️✔️ #Neymar will sign a 6-month contract with Santos as reported yesterday. Contract duration now confirmed.



🔜 Back to Europe if everything goes according to plan 🌍 https://t.co/6DJlaHOU3j — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 28, 2025

