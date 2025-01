Noordwijk - Barendrecht op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op dinsdag 14 januari 2025 staat de achtste finale in de TOTO KNVB Beker tussen vv Noordwijk en BVV Barendrecht op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark Duinwetering. Waar en hoe laat wordt de ontmoeting tussen Noordwijk en Barendrecht uitgezonden?

Hoe laat begint Noordwijk - Barendrecht?

De aftrap van de wedstrijd tussen Noordwijk en Barendrecht is om 20:00 uur. De KNVB heeft Marc Nagtegaal aangesteld om het duel tussen de beide tweededivisionisten in goede banen te leiden.

Op welke zender is Noordwijk - Barendrecht te zien?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd wordt live uitgezonden op tv op ESPN 3. ESPN is bij veel providers beschikbaar, maar voor toegang tot ESPN 3 is vaak een aanvullend abonnement vereist. Controleer bij je provider op welk kanaal ESPN 3 te vinden is.

Recente prestaties van Noordwijk en Barendrecht in de KNVB Beker

Noordwijk rekende in de tweede ronde van de KNVB Beker af met Willem II (2-1), terwijl in de eerste ronde Keuken Kampioen Divisionist FC Dordrecht werd verslagen met dezelfde cijfers. Barendrecht boekte in de tweede ronde een overtuigende 6-1 overwinning op de amateurs van Eemdijk. In de eerste ronde versloeg de tweededivisionist NAC Breda met 2-1.

Onderlinge historie

Van de laatste vijf ontmoetingen wist vv Noordwijk er één te winnen, terwijl BVV Barendrecht er drie winnend wist af te luiten. Het laatste duel tussen beide ploegen in de Tweede Divisie, op 23 november, eindigde in 2-2.