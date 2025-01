Op welke tv-kanalen zijn de zenders van ESPN bij Ziggo, KPN en Odido?

ESPN is hét sportnetwerk voor iedereen die graag live wedstrijden, analyses en exclusieve sportcontent volgt. In Nederland staat ESPN vooral bekend als de zender voor voetbal, met uitgebreide uitzendrechten voor de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de KNVB Beker. Naast voetbal biedt ESPN ook een breed scala aan andere sporten, zoals hockey, basketbal, tennis en Amerikaanse competities als de NFL en NBA. Voor sportliefhebbers is ESPN een onmisbaar onderdeel van hun tv-pakket. Maar op welk kanaal zijn het open kanaal ESPN en de betaalkanalen ESPN 2, 3 en 4 op tv te vinden?

Vier ESPN-kanalen

Om de diversiteit aan sportwedstrijden en programma’s optimaal aan te bieden, werkt ESPN in Nederland met vier zenders: ESPN, ESPN 2, ESPN 3 en ESPN 4. Deze kanalen zijn bedoeld om tegelijkertijd meerdere wedstrijden of evenementen uit te zenden, zodat je als kijker niets hoeft te missen. De kanalen vullen elkaar aan: terwijl ESPN zich richt op de belangrijkste wedstrijden en analyses, bieden de andere zenders ruimte voor alternatieve en minder gangbare sporten, exclusieve documentaires en diepgaande achtergrondverhalen. Samen zorgen de vier zenders voor een complete sportervaring.

Beschikbaarheid bij Nederlandse tv-aanbieders

Artikel gaat verder onder video

ESPN is bij vrijwel alle grote tv-aanbieders in Nederland beschikbaar. Vaak zit het hoofdkanaal standaard in het basispakket, terwijl de extra zenders (ESPN 2, 3 en 4) deel uitmaken van een aanvullend abonnement.

Bij aanbieders zoals KPN en Ziggo zijn de extra kanalen te vinden op respectievelijk kanalen 221 t/m 223 en 422 t/m 424. Het uitgebreide ESPN-pakket is beschikbaar tegen een meerprijs van ongeveer €12 tot €15 per maand, afhankelijk van de aanbieder.

In onderstaande tabel vind je op welke kanalen de ESPN-zenders te vinden zijn bij jouw provider.