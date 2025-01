Driessen zeer kritisch op Oranje-international die wederom in de fout gaat

Valentijn Driessen heeft zich kritisch uitgelaten over . De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat de verdediger van Manchester United te makkelijk een sliding inzet, zo ook afgelopen weekend in het duel van The Red Devils tegen het Liverpool van Arne Slot.

Hoewel Manchester United met 2-2 gelijkspeelde op Anfield, daar speelde 49-voudig Oranje-international De Ligt een ongelukkige wedstrijd. De centrale verdediger was namelijk betrokken bij beide doelpunten van Liverpool. Bij de 1-1 van Cody Gakpo liet de oud-Ajacied zich te kijk zetten door de voormalig PSV'er en zette hij een sliding in. De 2-1 van The Reds kwam voort uit een strafschop na een handsbal van De Ligt.

Driessen zag het gestuntel van De Ligt met lede ogen aan. "Zag je wie er door het beeld gleed? De Ligt", steekt hij van wal in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Gakpo wist het natuurlijk honderd procent zeker: die gaat weer glijden, weer op zijn kont zitten. En ja hoor: pok, hup. Als je een sliding inzet ben je verloren.”

“Gaat dit er nou nog een keer uit of niet? Dit moet er gewoon uit”, aldus Driessen, die ook wordt gewezen op de handsballen van De Ligt. “Die handsballen zijn ook relatief ongelukkig, maar die slidings natuurlijk niet. Dan heb je alle tijd om na te denken", beseft de verslaggever van De Telegraaf, die vervolgens aangeeft wat Gakpo altijd wil. "Hij wil naar zijn rechterbeen om die bal in de verre hoek te krullen. Dat weet een amateurvolger zelfs. Wat gebeurt er? Hij kapt hem uit, de bal ligt voor zijn rechter en dan gaat hij de hoek in."

