PSV na enorme fout verrassend op achterstand tegen Excelsior

Excelsior is op slag van rust verrassend op voorsprong gekomen op bezoek PSV. zette de Keuken Kampioen Divisionist op voorsprong door een vrije trap binnen te koppen. zag er bij dat moment zeer slecht uit.

In de blessuretijd van de eerste helft van de bekerwedstrijd op bezoek bij PSV kreeg Excelsior een vrije trap toegekend. Lance Duijvestijn slingerde deze de zestien in, waarbij Naujoks de bal in het doel kon knikken. De goal kan vooral bekerkeeper Drommel worden aangerekend.

De doelman kwam namelijk van de lijn, maar zat volledig mis, waardoor de middenvelder van Excelsior zo kon inkoppen. “Drommel duikt het zwembad in en Naujoks steekt zijn handen in de lucht”, luidt het commentaar van Michiel Teeling.

