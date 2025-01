Bosz moest één onderwerp vermijden van PSV-voorlichter: 'Zweem van chagrijn'

De persvoorlichter van PSV heeft trainer Peter Bosz zaterdag op het hart gedrukt om in de media niet over scheidsrechter Danny Makkelie te beginnen. Dat onthult NOS-commentator en -verslaggever Jeroen Grueter, die na de wedstrijd een opmerkelijk interview met Bosz hield. De arbiter kende de Eindhovenaren in het thuisduel met AZ een discutabele strafschop toe waaruit Luuk de Jong de eindstand op 2-2 bracht.

Bosz en Makkelie hebben natuurlijk een voorgeschiedenis. In oktober, na het met 2-1 gewonnen thuisduel met Sparta Rotterdam, waarin zijn elftal in zijn ogen een strafschop was onthouden, haalde Bosz uit naar de scheidsrechter. "Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Het ligt misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niets", sprak de trainer toen onder meer. Het kwam Bosz op een voorwaardelijke schorsing te staan.

Grueter vroeg zaterdagavond aan Bosz of de strafschop, gegeven na hands van AZ-speler Ruben van Bommel, 'saillant' te noemen was. De trainer reageerde daar geïrriteerd op en sprak tot drie keer toe van een 'rare vraag', waarop de NOS-verslaggever het onderwerp uiteindelijk maar liet rusten. In de NOS Voetbalpodcast zegt Grueter dat hij naar aanleiding van het interview met Makkelie heeft gebeld nadat de arbiter de journalist een appje had gestuurd omdat hij het idee had dat zijn integriteit in twijfel werd getrokken, iets dat Grueter ontkent. "Ik kan me voorstellen dat hij ermee in zijn maag zat. Ik wilde graag met hem eventjes praten over hoe ik daar in stond en sta en ook over de penalty hebben we heel uitgebreid gesproken." Verder wil Grueter niet uit de doeken doen wat hij met Makkelie besprak: "Dat lijkt me niet chique."

Over Bosz zegt Grueter: "Hij schiet eigenlijk direct in de verdediging, zoals we dat van hem kennen. En dan is hij vervolgens heel offensief, het is natuurlijk nooit leuk. Sowieso is Peter Bosz niet iemand die je de indruk geeft dat hij het leuk vindt om een gesprek te voeren over voetbal na afloop van een wedstrijd, in tegenstelling tot heel veel van zijn collega's." Arno Vermeulen stelt dat Bosz de vraag van Grueter had kunnen zien aankomen. "Bij ESPN heeft hij de vraag niet gekregen, dus misschien dacht hij dat het meeviel", zegt Grueter, die ná het interview nog even heeft nagepraat met Bosz waarbij er 'iets meer begrip' ontstond. "Toen heb ik misschien nog duidelijker kunnen uitleggen wat voor mij de beweegreden was om dit aan te stippen."

"Op zich hebben we dat wel goed afgesloten toen", vervolgt Grueter. "Maar toen vertelde Bosz wel, en ik ga daar niet teveel uit putten want dat vind ik best wel privé, dat hij door zijn persvoorlichter op het hart was gedrukt: 'Begin niet over Makkelie en ga die vragen uit de weg.' Ik denk dat het beter op een wat luchtiger manier behandeld had kunnen worden. Je kunt ook een grap maken, dan is voor iedereen de kou uit de wereld. Maar nu blijft er weer zo'n zweem van chagrijn omheen hangen", aldus Grueter.

