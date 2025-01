Veerman werd voor PSV – AZ verrast door Bosz

moest het zaterdagavond weer doen met een plek op de bank bij PSV in de thuiswedstrijd tegen AZ (2-2), wat voor hem als een verrassing kwam. Daar zag de middenvelder dat zijn ploeg het moeilijk had, waardoor hij het lastig vond om langs de kant te staan. Uiteindelijk was Veerman na zijn invalbeurt nog wel beslissend voor PSV.

PSV had het zaterdag lastig met AZ zonder Veerman in het elftal. Na ruim een uur spelen keken de Eindhovenaren tegen een achterstand aan, waarna de middenvelder mocht invallen. Met zijn eerste balcontact was de zestienvoudig international direct belangrijk. Veerman gaf een fantastische diepe bal op Guus Til, die een voorzet bij Luuk de Jong kreeg. De spits miste niet en zette PSV daarmee op gelijke hoogte.

Na afloop van de wedstrijd wordt Veerman bij ESPN gevraagd of hij kan leven met zijn reserverol. “Je komt erin en je staat 1-0 achter. Je zit je te verbijten op de bank natuurlijk, want je wil gewoon spelen”, is de middenvelder duidelijk. “Dat was niet het geval, dus dan wil je het goedmaken als je erin komt. Jammer genoeg is dat net niet gelukt.”

Voelt het feit dat hij direct belangrijk was voor Veerman ook als een soort sneertje naar Peter Bosz? “Nee, nee, nee”, antwoordt hij met een grote lach op zijn gezicht. “De lach zegt ja”, concludeert Pascal Kamperman direct. “Nee, ik ben 26, ik ben ouder en wijzer geworden”, benadrukt Veerman. “Maar je wil niet op de bank zitten. Het gebeurt wel helaas.” Zag de middenvelder zijn reserverol aankomen. “Nee, eigenlijk niet. Maar het is een keuze van de trainer en daar kun je niet zo veel aan veranderen.”

