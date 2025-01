Valentijn Driessen geeft Noa Lang schuld van crisis bij PSV

is een van de voornaamste redenen dat het de tweede seizoenshelft totaal niet loopt bij PSV, zo stelt Valentijn Driessen. Volgens de journalist ligt de aanvaller slecht in de groep bij de koploper en is het geen toeval dat de ploeg van Peter Bosz bij de absentie van Lang vorig seizoen en begin dit seizoen de sterren van de hemel speelde.

PSV is niet goed uit de winterstop gekomen. De Eindhovenaren speelden in de eerste wedstrijd van januari in eigen huis met moeite gelijk tegen AZ (2-2), om midweeks ternauwernood bekeruitschakeling te voorkomen tegen Excelsior (5-4). Afgelopen weekend ging het helemaal mis voor de ploeg van Bosz en was PEC Zwolle te sterk voor de koploper: 3-1. Daardoor is Ajax de Eindhovenaren tot een punt genaderd op de ranglijst.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Duitse topclub volgt Bakayoko nog altijd nauwlettend, prestaties in Champions League doorslaggevend'

“PSV presteert zwaar ondermaats”, stelt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Ze vallen me verschrikkelijk tegen. Ik weet niet of het te maken heeft met Noa Lang, maar vorig seizoen speelden ze echt heel goed voetbal. Toen was Noa Lang een hele tijd geblesseerd.” De vleugelspeler miste afgelopen seizoen een groot aantal wedstrijden in de eerste seizoenshelft en kwam vanaf februari helemaal niet meer in actie. “Hij heeft ontegenzeggelijk kwaliteiten, maar misschien dat het in de groep allemaal niet zo lekker ligt.”

LEES OOK: Makkelie reageert op Bosz-ophef: 'Dat maken de media ervan'

De journalist wijst daarbij vooral naar de reactie van Lang na de nederlaag in Zwolle. “Luuk de Jong wegtrekken, andere spelers wegtrekken, gebaartjes maken naar het publiek”, somt Driessen op. “Van mij mag het allemaal, maar het komt sterker over als je zelf heel goed speelt. Als je geen bal raakt en je gaat dan de confrontatie zoeken met de mensen die met min drie graden negentig minuten zitten te koukleumen en niks voorgeschoteld krijgen, kan ik me voorstellen dat het publiek boos wordt. Noa Lang moet gewoon terug in zijn hok.” Volgens de verslaggever is het aan Bosz om ervoor te zorgen dat de aanvaller in bedwang wordt gehouden.

Veerman moet beter spelen

Niet alleen Lang, maar ook het zwakke spel van Joey Veerman is volgens Driessen een reden voor de problemen in Eindhoven. “Tegen Almere was de Eredivisie nog te klein. Hij heeft daarna zijn contract verlengd, maar de eerste goede wedstrijd sindsdien moet hij nog spelen.” Driessen geeft toe dat de pass van de middenvelder tegen AZ geweldig was, maar hij verwacht veel meer wanneer Veerman een basisplaats heeft tegen PEC Zwolle. “Je verwacht dat hij de ploeg op sleeptouw neemt en ervoor zorgt dat PSV aan de winst komt.”

Vind jij dat Noa Lang de oorzaak is van de recente problemen bij PSV? Laden... 46.5% Ja, hij ligt niet goed in de groep 21.3% Nee, er zijn andere oorzaken 32.3% Deels, maar niet alleen hij 400 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 VAR-schandaal bij PEC - PSV, met hoofdrol voor Noa Lang: ‘Dit is echt heel bizar’

Een VAR-schandaal tijdens PEC - PSV, met een hoofdrol voor Noa Lang.