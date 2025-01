Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz houdt vast aan succesformatie van Feyenoord-duel

Voor Peter Bosz en PSV staat er bij de hervatting van de Eredivisie in 2025 gelijk een kraker op het programma. De koploper en regerend landskampioen uit Eindhoven neemt het in het eigen Philips Stadion op tegen nummer vijf AZ. Volgens het Algemeen Dagblad kiest Bosz tegen de Alkmaarders voor dezelfde formatie als in de laatste competitiewedstrijd tegen Feyenoord (3-0).

Walter Benítez verdedigt zoals altijd het doel in Eindhoven, iets wat hij komende dinsdag tegen Excelsior niet zal doen aangezien Joël Drommel de bekerkeeper is van PSV. Benítez krijgt in het Philips Stadion Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior voor zijn neus.

Op het middenveld heeft Bosz wat harde noten te kraken, aangezien Joey Veerman en Jerdy Schouten weer volledig fit zijn. De 26-jarige Veerman is sinds zijn terugkeer nog niet in goede doen, waardoor hij tegen Feyenoord pas op de plaatst moest maken. Dit zal ook het geval zijn tegen AZ. Bosz kiest voor het driemansmiddenveld Schouten, Ismael Saibari en Malik Tillman.

In de voorhoede is er al maanden de spitsdiscussie tussen Luuk de Jong en Ricardo Pepi. Laatstgenoemde was al tienmaal trefzeker in de Eredivisie, maar lijkt nog steeds genoegen te moeten nemen met een rol op het tweede plan. Tegen AZ kiest Bosz opnieuw voor De Jong. Hij wordt geflankeerd door Ivan Perisic en Noa Lang. Dat betekent dat Johan Bakayoko ook op de bank plaatsneemt.

Martens kiest voor verandering bij AZ

AZ ging met een goed gevoel de winterstop in dankzij een 1-0 overwinning op directe concurrent FC Twente, waarmee het de vijfde plaats overnam. Toch ziet trainer Maarten Martens reden voor verandering volgens het AD. Niet Rome-Jayden Owusu-Oduro staat onder de lat, maar oud-PSV'er Jeroen Zoet. Verder houdt de Belgische oefenmeester vast aan dezelfde namen als tegen FC Twente.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Saibari, Tillman; Perisic, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling AZ: Zoet; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Parrott, Van Bommel.

Wat verwacht jij van de wedstrijd tussen PSV en AZ? Laden... 88.4% Winst PSV 7% Een gelijkspel 4.7% Winst AZ 86 stemmen

