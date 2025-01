Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz moet door blessure en schorsing schuiven

PSV staat dinsdagavond voor een belangrijk duel in de Champions League tegen Rode Ster Belgrado. Bij een overwinning doet de ploeg van Peter Bosz goede zaken om de tussenronde te bereiken. Door de blessure van en de schorsing van moet de oefenmeester van de Eindhovenaren wel sleutelen aan zijn basisopstelling.

Het nieuwe jaar is voor PSV allerminst goed begonnen. De regerend landskampioen ontsnapte in de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft met een 2-2 gelijkspel, waarna er in de KNVB Beker een verlenging nodig was om Excelsior met 5-4 te verslaan. Afgelopen zaterdag gingen de Eindhovenaren met 3-1 onderuit op bezoek bij PEC Zwolle.

Artikel gaat verder onder video

Er is PSV dus alles aan gelegen om in Belgrado een goed resultaat te halen. Bij een overwinning komt de ploeg van Bosz op elf punten, waarmee een plek in de tussenronde zo goed als zeker is. Tegen Rode Ster kiest de oefenmeester voor Walter Benítez op doel. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Rick Karsdorp als rechtsback gaat starten, terwijl Mauro Júnior op links de geschorste Matteo Dams vervangt. Het centrum bestaat zoals gewoonlijk uit Ryan Flamingo en Olivier Boscagli.

LEES OOK: Clubiconen walgen van Noa Lang: 'Waar is die jongen mee bezig?'

Bosz moet geblesseerde Tillman vervangen

Op het middenveld is Bosz ook genoodzaakt om wijzigingen door te voeren. Malik Tillman raakte tijdens het duel met Excelsior geblesseerd en is voorlopig uit de roulatie. Tegen PEC Zwolle werd de Amerikaan vervangen door Guus Til, maar die zit in Servië op de bank. De verwachting is dat het middenveld bestaat uit Joey Veerman, Jerdy Schouten en Ismael Saibari.

LEES OOK: 'Duitse topclub volgt Bakayoko nog altijd nauwlettend, prestaties in Champions League doorslaggevend'

Voorin kan PSV niet beschikken over Ivan Perisic, die niet speelgerechtigd is in de Champions League. Hij wordt rechtsvoorin vervangen door Johan Bakayoko. Noa Lang, die tegen PEC Zwolle op de bank begon, start aan de linkerkant. In de spits krijgt aanvoerder Luuk de Jong wederom de voorkeur boven Ricardo Pepi.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Saibari, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 VAR-schandaal bij PEC - PSV, met hoofdrol voor Noa Lang: ‘Dit is echt heel bizar’

Een VAR-schandaal tijdens PEC - PSV, met een hoofdrol voor Noa Lang.