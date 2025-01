RB Leipzig - Bayer Leverkusen op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zaterdag 25 januari 2025 staat er een boeiend duel op het programma in de Bundesliga: RB Leipzig neemt het thuis op tegen Bayer Leverkusen. Beide teams strijden om belangrijke punten in de competitie. Waar en hoe laat wordt de wedstrijd uigezonden?

Hoe laat begint RB Leipzig - Bayer Leverkusen?

De aftrap van de wedstrijd tussen RB Leipzig en Bayer Leverkusen is om 15:30 uur. Het duel wordt gespeeld in de Red Bull Arena in Leipzig.

Op welke zender is RB Leipzig - Bayer Leverkusen te zien?

De Bundesliga-wedstrijd tussen RB Leipzig en Bayer Leverkusen wordt live uitgezonden op Viaplay. Viaplay heeft de uitzendrechten voor de Bundesliga in Nederland. Zorg ervoor dat je een abonnement hebt om de wedstrijd te kunnen bekijken.

Hoe staan RB Leipzig en Bayer Leverkusen ervoor in de Bundesliga?

In de huidige stand van de Bundesliga staat Bayer Leverkusen op de tweede plaats met 41 punten, terwijl RB Leipzig de vijfde plaats bezet met 31 punten. Beide teams hebben hun zinnen gezet op een overwinning om hun positie in de competitie te versterken.

Recente prestaties van RB Leipzig en Bayer Leverkusen

RB Leipzig heeft in de laatste vijf wedstrijden wisselende resultaten geboekt, waaronder een 3-3 gelijkspel tegen Bochum en een 4-2 overwinning op Bremen. Bayer Leverkusen daarentegen verkeert in uitstekende vorm met vijf opeenvolgende overwinningen, waaronder een 3-1 zege op Mönchengladbach en een 1-0 overwinning op Mainz 05.