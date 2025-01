RKC Waalwijk pakt cruciale driepunter en verlaat laatste plaats in Eredivisie

RKC Waalwijk heeft zondagmiddag een belangrijke overwinning behaald door met 2-0 te winnen van Willem II. Het eerste doelpunt kwam voort uit een corner en de hand van Tommy St. Jago, die een eigen goal maakte. maakte met een mooi schot de tweede. Met deze zege in de ‘Efteling-derby’ verlaat RKC de laatste plaats op de ranglijst en passeert het Almere City FC.

Ondanks dat RKC voorafgaand aan de wedstrijd als underdog werd beschouwd, domineerde de ploeg het spel en gaf Willem II weinig ruimte om gevaarlijk te worden. RKC creëerde meerdere kansen en verdiende een aanzienlijk aantal corners. Mohammed Ihattaren speelde een cruciale en creatieve rol in het aanvallende spel van RKC en was betrokken bij veel van de gevaarlijke momenten.

Zo probeerde Ihattaren driemaal op rij een ‘olimpico’ te maken door rechtstreeks uit een corner te scoren. De eerste twee pogingen kwamen dichtbij, maar de derde had succes. Via de hand van Willem II-verdediger Tommy St. Jago viel de bal in het net.

In de tweede helft bleef RKC de bovenliggende partij. Vlak na rust werd het zelfs al 2-0. Tim van de Loo onderschepte de bal van de verdediging van Willem II en haalde vervolgens van net buiten het strafschopgebied uit. Met een afdraaiende bal vond hij de korte hoek.

Willem II kwam er gedurende de hele wedstrijd nauwelijks aan te pas en zo kon RKC Waalwijk de tweede overwinning van het seizoen binnenslepen. Dankzij deze drie punten stijgt RKC naar de zeventiende plaats in de Eredivisie, terwijl Almere City FC nu de laatste plaats inneemt. Voor Willem II betekent deze nederlaag een gemiste kans om afstand te nemen van de onderste regionen van de ranglijst.