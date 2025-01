Sam van Royen belachelijk gemaakt door Ziggo-collega’s, Hélène Hendriks spreekt van ‘onveilig klimaat’

Opmerkelijke televisie dinsdagavond bij Ziggo Sport. Sam van Royen probeerde Hélène Hendriks, Youri Mulder en Jan van Halst er vurig van te overtuigen dat Aston Villa dinsdagavond ten onrechte een vrije trap meekreeg in de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco, maar werd vervolgens compleet belachelijk gemaakt door het drietal.

Aston Villa ging dinsdagavond in het Stade Louis II op bezoek bij AS Monaco. De Engelse ploeg kreeg halverwege de eerste helft een vrije trap tegen, nadat Emiliano Buendía van achter doorging op Lamine Camara. Van Royen was er heilig van overtuigd dat Buendía ten onrechte een vrije trap tegen kreeg, omdat de middenvelder van Aston Villa zijn tegenstander niet zou hebben geraakt.

“Bij Monaco - Aston Villa is het 1-0 gebleven”, leidt Van Royen zijn verhaal in. “Ik heb jullie dat momentje laten zien… Ik dacht dat het geen overtreding was, jullie dachten dat het wel een overtreding was. Ik heb meerdere mensen op de app gehad, alsof de VAR bij mij is gekomen. Die zeggen dat er echt geen contact was”

Van Royen krijgt vervolgens meteen meerdere plaagstootjes uitgedeeld. “Ja, maar dat waren jouw vader en moeder”, reageert Hendriks eerst. Mulder doet daar een schepje bovenop: “Die zien het niet goed.” Hendriks herhaalt zichzelf vervolgens (voor het geval niemand haar opmerking had gehoord). “Dat waren je vader en moeder, kom op…”

“Nog één keertje”, doet Van Royen er alles aan om Mulder, Hendriks en de eveneens aanwezige Van Halst te overtuigen. Vervolgens worden de beelden weer getoond. Mulder reageert meteen: “Ja, natuurlijk is dat een overtreding!”

“Maar wacht, wacht, wacht! Vooral die laatste herhaling…”, probeert Van Royen opnieuw. Mulder: “Dat is toch een overtreding?”

“Maar kijk nog één keer… Kijk die laatste herhaling, kijk!”, probeert Van Royen wéér. Van Halst maakt vervolgens korte metten met Van Royen: “Hij schampt hem bij zijn kuit. Heb jij ook gevoetbald, Sam?”, vraagt de analist aan de presentator.

“Nee, dat vind ik een flauwe opmerking. Dat is denigrerend”, reageert Mulder, enigszins sarcastisch. “Dit is een onveilig klimaat, Jan”, zegt Hendriks vervolgens op een vergelijkbare toon.

“Dat is gewoon een inhoudelijke vraag”, stelt Van Halst. Mulder lachend: “Ik vind het lullig als je dat zegt.”

Hendriks: “Sam, twee steranalisten vinden dat het een overtreding is.” Van Royen haalt vervolgens bakzeil: “Ik ga nooit meer tegen ze in, bij dezen…”

