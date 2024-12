Sam van Royen sneert live op tv naar gestrande relatie met Suzanne Schulting

Een opmerkelijk moment dinsdagavond tijdens de Champions League-voorbeschouwing op Ziggo Sport. Verslaggever Sam van Royen grapte met een sneer naar zijn relatie met schaatsster Suzanne Schulting die onlangs op de klippen liep.

Van Royen en Schulting maakten vorige week woensdag samen bekend dat hun tweeënhalf jaar durende relatie is gestrand. Dat deden zij in een kort statement, dat via RTL Boulevard de wereld in werd gebracht. “We wensen elkaar het beste voor in de toekomst. Los van dit statement zullen we geen verdere mededelingen doen en we hopen dat onze privacy en die van onze familie wordt gerespecteerd”, klonk het.

Een kleine week later wekt Van Royen live op televisie de suggestie dat zijn relatie met Schulting niet tegen 'een stootje' kon. Dat gebeurde nadat presentator Wytse van der Goot Van Royen in een ongemakkelijke situatie bracht.

In het eerste gedeelte van de voorbeschouwing vroeg Van der Goot aan Van Royen ‘wat er vanavond is in de Champions League’. Van Royen legde eerst uit dat Feyenoord dinsdag een persdag had. Vervolgens zei hij: “Er is aan Brian Priske voorgelegd of hij dit wiskundig kan gaan oplossen, want het is in deze fase van de Champions League heel erg ingewikkeld.” Daarmee doelde Van Royen op de tussenstand in de competitiefase van de Champions League.

Vervolgens volgde een stilte. Van der Goot had gerekend op een nadere duiding van Van Royen. “Ik zat even te luisteren, haha. Kwam er nog wat?”, vroeg de ervaren presentator zich af. “Een en al verwarring!”, reageerde Van Royen. Van der Goot: “Nee, ja. Precies.”

Vervolgens volgde een reclameblok. Bij terugkeer in de studio kwam Van der Goot vervolgens nog even terug op het ongemakkelijke moment. “Sam legde een héél ingewikkeld wiskundig probleem bij me neer, waardoor ik echt even de draad kwijt was. Daar komen we straks nog wel even op…”

Van Royen reageerde vervolgens sportief naar Van der Goot toe, met overduidelijk een kwinkslag naar zijn eigen relatie die vorige week strandde: “Gelukkig kan onze relatie wél tegen een stootje.”

