Slechte wedstrijd van Oranje-international houdt Arsenal in spoor Liverpool

Arsenal heeft woensdagavond gewonnen van Brentford. In de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar kende de ploeg van Mikel Arteta weinig problemen met de stadsgenoot: 1-3. Bryan Mbeumo zette de thuisclub op voorsprong, Gabriel Jesus scoorde in de eerste helft voor Arsenal. Na rust scoorden Mikel Merino en Gabriel Martinelli voor The Gunners, die door de overwinning een plek stijgen op de ranglijst. Oranje-international Mark Flekken zag er niet goed uit bij de eerste twee doelpunten van Arsenal.

Bij Arsenal maakte Jurriën Timber zoals gebruikelijk zijn opwachting. Hij werd geposteerd aan de rechterkant van de verdediging. Bij Brentford stond doelman Flekken, die in 2024 de meeste reddingen van alle keepers in de vijf grootste competities van Europa verrichte, onder de lat. Sepp van den Berg was na een blessure ook weer basisspeler. Arsenal zou bij een zege de tweede plek overnemen van Nottingham Forest, terwijl Brentford met een zege de top tien binnen zou sluipen.

Na dertien minuten kwam de thuisclub verrassend op voorsprong. Mikkel Damsgaard onderschepte een bal op het middenveld en zette Mbeumo snel in de diepte aan het werk. De Kameroens international trok naar binnen en schoot laag in de korte hoek raak met links: 1-0. In de 29e minuut kwam Arsenal na matig uitverdedigen van Brentford langszij. Thomas Partey kon door gepruts bij het uitverdedigen op doel schieten. Op dat schot had Flekken slechts een half antwoord en op de rebound van Jesus, die de bal vallend binnen kopte, was hij kansloos: 1-1. Dat was tevens de ruststand.

Vlak na rust, in de 50e minuut, maakte Arsenal zoals zo vaak dit seizoen gebruik van een van hun sterkte wapens: de corner. Flekken kon de ingebrachte bal niet goed weg werken en daarna was het Merino die uit de tweede rebound raak schoot: 1-2. Drie minuten daarna verdubbelde Arsenal de voorsprong toen Martinelli een weggekopte bal helemaal vrij aan kon nemen op elf meter van het doel. De Braziliaan schoot de bal vervolgens onberispelijk achter Flekken in de verre hoek: 1-3. Daarna geloofde Arsenal het wel en gunde het de bal aan Brentford, dat zich daar eigenlijk geen raad mee wist en nauwelijks tot gevaar, laat staan tot kansen, kwam.

Door de overwinning verkleint Arsenal het gat naar koploper Liverpool tot zes punten en klimt het naar de tweede plek op de ranglijst, al heeft het wel een wedstrijd meer gespeeld dan de koploper. Komende zaterdag gaat Arsenal op bezoek bij Brighton & Hove Albion, dat op de tiende plaats staat. Brentford, dat pas de tweede thuisnederlaag van dit seizoen leed na de eerdere nederlaag tegen Nottingham Forest, blijft staan op de twaalfde plek. De ploeg van Thomas Frank gaat zaterdagmiddag op bezoek bij hekkensluiter Southampton, dat pas zes punten verzamelde uit negentien wedstrijden.

