Sparta verrast AZ in blessuretijd, AC Milan biedt opnieuw op Giménez - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Sparta Rotterdam heeft voor een grote verrassing gezorgd door AZ in eigen huis te verslaan met 1-2. Arno Verschueren maakte in de blessuretijd het winnende doelpunt. Ondertussen heeft AC Milan een nieuw bod uitgebracht op Santiago Giménez, die zelf al akkoord is met de Italiaanse club. Verder heeft de eigenaar van het GelreDome aangekondigd in 2030 te willen breken met Vitesse, terwijl Brian Brobbey mogelijk naar Engeland vertrekt. Tot slot overweegt Quilindschy Hartman na zijn voetbalcarrière een overstap naar het darten.

© Imago

Sparta verrast vriend en vijand en wint diep in de blessuretijd van AZ

Sparta Rotterdam wist na de overwinningen van FC Groningen, PEC Zwolle én RKC Waalwijk wat het te doen stond: een goed resultaat neerzetten tegen AZ. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar de laagvlieger verraste vriend en vijand door de ploeg van trainer Maarten Martens in eigen huis op een 1-2 nederlaag te trakteren. AZ kwam in de blessuretijd op gelijke hoogte, maar een nóg later doelpunt van Arno Verschueren bezorgde Maurice Steijn eindelijk zijn eerste en meteen een hele belangrijke overwinning. Lees hier meer over de verrassende overwinning van Sparta.

© Imago

AC Milan komt met nieuw bod op Gimenéz, spits zelf is al akkoord

AC Milan bereidt momenteel een tweede bod op Santiago Giménez voor, dat melden Relevo en Fabrizio Romano. Het is de bedoeling dat het bod, waarvan de Italiaanse grootmacht goede hoop heeft dat het bij de wensen van Feyenoord in de buurt komt, begin volgende week wordt uitgebracht. Naar verluidt verlangen de Rotterdammers zo'n veertig miljoen euro voor de spits. Lees hier meer over de transferontwikkelingen rond Giménez.

© Imago

Eigenaar GelreDome is het zat en wil in 2030 breken met Vitesse

Michael van de Kuit heeft met stijgende verbazing gereageerd op de overnamedeal van Vitesse. De eigenaar van stadion GelreDome vindt de overname 'zeer duister' en heeft het vermoeden dat de overeenkomst met vijf buitenlandse partijen het werk is van Coley Parry. Daarnaast kondigt Van de Kuit aan dat hij met het GelreDome in 2030 gaat breken met Vitesse. Lees hier meer over de plannen van de eigenaar van GelreDome.

© Imago

Begrip voor vertrek Brobbey bij Ajax: 'Hij is écht goed, die gozer gaat scoren in Engeland'

Brian Brobbey wordt de afgelopen week veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Engeland. Hans Kraay junior is van mening dat de 22-jarige spits, die wordt gelinkt aan onder meer West Ham United, wel toe is aan een vertrek bij Ajax. Lees hier meer over de mogelijke transfer van Brobbey.

© Imago

Quilindschy Hartman overweegt carrière in andere sport: 'Denk oprecht dat ik het wel zou kunnen'