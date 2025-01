Nachtmerrie voor spelersvrouwen Mallorca: 'lastiggevallen' en zelfs 'aangevallen' tijdens wedstrijd in Saudi-Arabië

De halve finale tussen Real Madrid en RCD Mallorca om een plekje in de finale van de Supercopa krijgt mogelijk nog een staartje. De partners van Daniel Rodríguez en , die onder contract staan bij RCD Mallorca, zouden zowel tijdens als na afloop van de wedstrijd zijn lastiggevallen en zelfs aangevallen door supporters uit Saudi-Arabië. Zo zou een groep fans ongevraagd foto’s en video’s hebben gemaakt van de spelersvrouwen, hen hebben geduwd én beledigd in het Arabisch.

Sinds een paar jaar wordt de strijd om de Supercopa afgewerkt in Saudi-Arabië. Real Madrid had zich als landskampioen verzekerd van deelname, Athletic Club als winnaar van de Copa del Rey, RCD Mallorca als verliezend bekerfinalist en FC Barcelona als nummer twee van LaLiga. FC Barcelona boekte woensdagavond een 2-0 overwinning op Athletic Club en verzekerde zich zodoende van het eerste startbewijs voor de finale. Real Madrid won donderdagavond met 3-0 van RCD Mallorca, waardoor Saudi-Arabië zondagavond opnieuw een Clásico krijgt als finale van de Supercopa.

Maar het laatste woord over de halve finale tussen Real Madrid en RCD Mallorca is mogelijk nog niet gezegd. Cristina Palavra, de vrouw van Daniel Rodríguez, vertelde na afloop voor de camera van Esports IB3 uit dat zij en andere aanwezigen op de tribune zijn lastiggevallen door Saudische supporters. “Het vertrek uit het stadion was een beetje ingewikkeld. We waren met de kinderen en er was geen beveiliging. De waarheid is dat de jongens uit dit land foto’s van ons van dichtbij begonnen te maken en ons lastigvielen. Natalia, de vrouw van Dominik Greif, ook”, zo wordt Palavra geciteerd door MARCA.

Natalia Kaluzova heeft tegenover MARCA haar verhaal gedaan over de situatie in het King Abdullah Sports City in Djedda. De partner van Greif was ‘zichtbaar aangedaan’. “Na de wedstrijd vormden we een groep om terug te gaan naar het hotel en terwijl we wachtten, gebeurde er van alles. Een groep mensen kwam naar ons toe en maakte foto’s van ons. Ze duwden ons, ze beledigden ons in het Arabisch, ze namen ons op zonder toestemming en er waren aanvallen”, zo klinkt het.

Een supporter genaamd Pere van RCD Mallorca die ook naar Saudi-Arabië was afgereisd om de wedstrijd van zijn club te bezoeken, heeft zich er in het programma El Partidazo van COPE over uitgelaten. “Er waren maar weinig fans van Mallorca en ze hebben ons niet beschermd. Ze hebben ons tussen de fans van daar geplaatst… En gedurende de hele wedstrijd vielen velen van hen ons lastig, maakten ons belachelijk, vielen kinderen en ouderen lastig en provoceerden ze”, zo vertelt hij.

Volgens de supporter was het ‘heel onaangenaam’. “Maar het ergste was dat aan het einde van de wedstrijd, op weg van de tribune naar de bus, honderden mensen ons uitjouwden en in een rij zetten. Ze maakten foto’s van ons zonder toestemming, sloegen ons op de achterkant van ons hoofd… Het was heel onaangenaam, maar het ergste was wat de vrouwen moesten doorstaan. Ze werden aangeraakt en er werden foto’s van hen gemaakt zonder toestemming”, zo klinkt het.

Real Madrid slaat pas laat toe

Real Madrid en RCD Mallorca hielden elkaar lang in evenwicht. De Koninklijke opende na 63 minuten de score via Jude Bellingham, maar nam pas in de blessuretijd definitief afstand. Een eigen doelpunt van Martin Valjent zorgde voor de beslissing en Rodrygo bepaalde de eindstand even later op 3-0. Greif, wiens partner dus werd lastiggevallen, stond onder de lat. Rodríguez had eveneens een basisplaats. Hij werd na 81 minuten naar de kant gehaald.

