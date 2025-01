Tientallen voetballers zijn slachtoffer van miljoenenoplichting

Een 24-jarige omstreden cryptohandelaar uit Hengelo is maandagmiddag door de politie aangehouden, meldt RTV Oost. De rechtenstudent en talentvol voetballer heeft een groep van ongeveer 300 particulieren gedupeerd, waaronder tientallen voetballers. De rechtenstudent en talentvol voetballer belegde tienduizenden euro's of meer per klant, maar dit geld verdween vervolgens als sneeuw voor de zon.

De zaak kwam bijna een jaar geleden aan het licht en sindsdien is er onderzoek verricht. Justitie gaat er inmiddels vanuit dat er opzet in het spel was. De 24-jarige Hengeloër wordt namelijk verdacht van oplichting en verduistering. RTV Oost meldt dat er naar schatting tussen de 1,5 en 4,5 miljoen euro is verdwenen.

De Hengeloër stond bekend als een 'cryptogenie'. Hij boekte in eerste instantie veel winsten, waarna steeds meer mensen geld aan hem gaven om mee te beleggen. Zo behoorden onder meer familie en vrienden tot zijn klantenkring, maar kreeg hij ook geld van tientallen voetballers uit de regio. Onder de voetballers ook spelers en de trainer van zijn toenmalige club HSC'21 uit Haaksbergen, waar hij deel uitmaakte van de selectie.

Cryptohandelaar moest onderduiken

Toen de cryptohandel van de Hengeloër eenmaal crashte, moest hij begin dit jaar onderduiken omdat hij door meerdere gedupeerden werd belaagd. De cryptohandelaar is daarop in overleg met de politie ondergebracht op een veilige plek elders in het land. De afgelopen weken is er veel bewijsmateriaal overhandigd aan de politie, waardoor de cryptohandelaar maandag kon worden aangehouden.

