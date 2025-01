Tijjani Reijnders telt 1,2 miljoen euro neer voor bijzondere woning in De Pijp

AC Milan-middenvelder heeft een fraaie woning aangeschaft in Amsterdam. Het gaat om een dubbel benedenhuis in De Pijp, waar Reijnders volgens de website Bekende Buren voor 1,2 miljoen euro eigenaar van is geworden.

De vraagprijs van de woning was 1.249.000, maar daar heeft Reijnders dus iets van af kunnen halen. De middenvelder van AC Milan en het Nederlands elftal liet er een hypotheek op vestigen van 520.000 euro. Daarvoor is hij de eigenaar geworden van een dubbel benedenhuis met een woonoppervlakte van 146 vierkante meter, met drie slaapkamers en twee badkamers.

Dat alles is verdeeld in een souterrain en begane grond. Op de begane grond heeft Reijnders de beschikking over een luxe woonkeuken met kookeiland en voorzien van diverse inbouwapparatuur. Ook heeft de keuken twee Franse balkons, met uitzicht over de patio. Via de patio is het dakterras te bereiken.

Eerder dit jaar kocht Reijnders al een vrijstaande villa in Zwolle voor 895.000 euro. Hij heeft dus enkele opties om te verblijven als hij weer terug is in Nederland, maar wellicht kiest Reijnders ervoor om de woningen te verhuren.

De 26-jarige Reijnders is sinds juni 2022 getrouwd met zijn vrouw Marina. Ruim anderhalf jaar later mochten ze hun eerste kind verwelkomen: Xavién Lio Ti Reijnders.

Foto's huis Tijjani Reijnders

