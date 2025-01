Tottenham Hotspur - Leicester City op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zondag 26 januari 2025 staat de Premier League-wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Leicester City op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in het Tottenham Hotspur Stadium en begint om 15:00 uur en wordt live uitgezonden op Viaplay.

Hoe laat begint Tottenham Hotspur - Leicester City?

De aftrap van de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Leicester City is om 15:00 uur. Het duel wordt gespeeld in het Tottenham Hotspur Stadium in Londen.

Op welke zender is Tottenham Hotspur - Leicester City te zien?

De Premier League-wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Leicester City wordt uitgezonden op Viaplay. Viaplay is een streamingdienst waarvoor een abonnement vereist is. De dienst is beschikbaar via de Viaplay-app op diverse apparaten. Het duel is ook live te volgen op Viaplay TV. Check bij je provider op welk kanaal Viaplay TV wordt uitgezonden.

Hoe staan Tottenham Hotspur en Leicester City ervoor in de Premier League?

Tottenham Hotspur bevindt zich momenteel op de vijftiende plaats in de Premier League met 24 punten uit 22 wedstrijden. De ploeg heeft recent wisselende resultaten geboekt, waaronder een 3-2 nederlaag tegen Everton en een 1-0 overwinning op Liverpool. Leicester City staat op de negentiende plaats met veertien punten uit 22 wedstrijden. De ploeg heeft het moeilijk en verloor recent met 0-2 van Fulham en Crystal Palace.

Onderlinge historie

De laatste ontmoetingen tussen Tottenham Hotspur en Leicester City laten een gemengd beeld zien. De meest recente ontmoeting eindigde in een 1-1 gelijkspel. Tottenham won eerder met 6-2 in september 2022, terwijl Leicester in februari 2023 met 4-1 won van Tottenham.