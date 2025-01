Bentancur laat voor het eerst van zich horen na horrormoment tegen Liverpool

is er naar eigen zeggen goed aan toe, daags na een eng moment tijdens de wedstrijd Tottenham Hotspur - Liverpool (1-0). De speler van de Spurs kwam dinsdagnacht met een reactie op Instagram.

Bentancur bleef in de elfde minuut opeens roerloos op het veld liggen. De Uruguayaan probeerde een bal binnen te koppen, miste echter, viel op de grond en leek even bewusteloos te zijn. Na een seconde of tien viel het andere spelers pas op hoe Bentancur eraan toe was.

Het duel werd stilgelegd, en de middenvelder zou voor een flink aantal minuten worden behandeld. Toen het wat beter leek te gaan met Bentancur en de paniek bij de spelers gestild was, werd de wedstrijd - zonder de middenvelder - uitgespeeld. Niet lang na de wedstrijd kwam Tottenham al met een positieve update. "We kunnen bevestigen dat Rodrigo bij bewustzijn is, praat en naar het ziekenhuis gaat voor verdere controles."

Nu heeft ook de hoofdpersoon in kwestie van laten horen. "Alles goed hier, jongens", deelt Bentancur in een Instagram-verhaal. "Bedankt voor alle berichten! En gefeliciteerd met de overwinning, mannen!" De oud-speler van Juventus lacht breeduit, met zijn partner aan zijn zijde.

