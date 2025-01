Update: Tottenham komt met positieve update over Bentancur na trieste aftocht

heeft woensdagavond per brancard het veld verlaten bij de League Cup-wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Liverpool. De Uruguayaanse middenvelder van de Spurs bleef na een poging tot het koppen van de bal roerloos op de grond liggen, waarna de paniek groot was bij alles en iedereen in het Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham begon goed aan de wedstrijd en drukte Liverpool terug. Na een voorzet van Pedro Porro werkte Liverpool-verdediger Virgil van Dijk de bal achter voor een corner. Diezelfde Porro nam plaats achter de bal om deze te nemen. De bal kwam gevaarlijk voor en Bentancur deed een poging om de bal te koppen. De Uruguayaan bleef vervolgens echter roerloos op het veld liggen.

De paniek was groot bij zowel de spelers van Tottenham als Liverpool en scheidsrechter Stuart Atwell besloot het duel direct stil te leggen. Meteen daarna kwam er het nodige medische personeel het veld op, alsmede een brancard. Wat volgde was een minutenlange medische behandeling van de 27-jarige rechtspoot.

In de veertiende minuut werd Bentancur op de brancard gehesen, waarna er een luid applaus klonk in het Tottenham Hotspur Stadium. De Uruguayaanse middenvelder verliet vervolgens per brancard, wederom onder luid applaus van de aanwezige supporters in het stadion. Bentancur werd vervangen door aanvaller Brennan Johnson.

Update 22.13 uur: Bentancur bij bewustzijn

In de rust van het treffen tussen Tottenham en Liverpool kwam zijn werkgever met een hoopvolle update over Bentancur. De Uruguayaan is namelijk weer bij bewustzijn. "We kunnen bevestigen dat Rodrigo bij bewustzijn is, praat en naar het ziekenhuis gaat voor verdere controles", aldus de Londenaren via X.

This is horrible for gods sake, he can’t catch a break, prayers with you Bentancur pic.twitter.com/Nc7P7BcK1q — THFC_Himothy (@THFC_Himothy) January 8, 2025 We can confirm Rodrigo is conscious, talking and will go to hospital for further checks. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 8, 2025

