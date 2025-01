Van Hanegem hekelt Feyenoord-roddels, Italiaanse topclub aast op Brobbey - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Willem van Hanegem heeft zich uitgesproken over de interne spanningen bij Feyenoord en roept op tot het vertrek van assistent-trainer John de Wolf. Ondertussen is er interesse vanuit Italië voor Ajax-spits Brian Brobbey, die mogelijk naar AS Roma kan vertrekken. In Eindhoven zorgde een controversiële tackle van Ivan Perisic voor veel ophef tijdens de wedstrijd tussen PSV en NAC Breda. Verder heeft Vitesse ambitieuze plannen aangekondigd na hun financiële redding, en heeft Feyenoord de vraagprijs voor Santiago Giménez verhoogd, wat AC Milan dwingt om alternatieven te overwegen.

© BusinessClass

Van Hanegem weet wie geroddeld heeft bij Feyenoord: ‘Wegwezen!’

Willem van Hanegem heeft zich uitgesproken over de spanningen binnen Feyenoord. Hij vindt dat assistent-trainer John de Wolf moet vertrekken vanwege geroddel over de positie van hoofdtrainer Brian Priske. Van Hanegem benadrukt het belang van vertrouwen tussen de hoofdtrainer en zijn assistenten. Lees hier het volledige verhaal.

© Imago

‘Italiaanse topclub spreekt met zaakwaarnemer Brobbey’

AS Roma heeft interesse getoond in Ajax-spits Brian Brobbey. De zaakwaarnemer van Brobbey heeft al gesprekken gevoerd met de clubleiding van Roma, maar de transfer lijkt deze winter niet door te gaan vanwege de hoge vraagprijs van Ajax. Lees hier meer over de transferperikelen.

© ESPN

Woedende reacties om doldwaas moment van Ivan Perisic

Een harde tackle van Ivan Perisic tijdens de wedstrijd tussen PSV en NAC Breda zorgde voor veel ophef. De VAR beoordeelde de tackle als geel, maar veel kijkers vonden dat de Kroaat rood had moeten krijgen. Bekijk hier de beelden.

© Vitesse - YouTube

Vitesse toont zich uitermate ambitieus en waarschuwt Nederlandse subtop

Vitesse heeft grote plannen na hun financiële redding. De club wil volgend seizoen promoveren naar de Eredivisie en daarna direct meedoen om de Europese plaatsen. Lees hier meer over de ambitieuze plannen van Vitesse.

© Imago

‘Feyenoord verhoogt vraagprijs Giménez, Milan denkt aan alternatieven’