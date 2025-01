Willem van Hanegem valt in slaap bij Ajax en ergert zich groen en geel

Willem van Hanegem is niet te spreken over het niveau dat Ajax heeft gehaald in het Europa League-duel tegen het Letse RFS, maar De Kromme vindt ook dat journalisten zich achter de oren mogen krabben. Wat er in de media over de Amsterdamse club geschreven wordt zorgt namelijk voor ergernis bij de analist.

In het programma Business Class gaat Van Hanegem in gesprek met presentator Harry Mens in op de prestaties van Ajax. Van Hanegem geeft toe dat hij het duel tussen Ajax en RFS niet af heeft gekeken: "Ik heb maar dertig minuten gekeken", zegt Van Hanegem, wanneer Mens over de pijnlijke nederlaag van de Amsterdammers begint.

"Toen ben ik in slaap gevallen", geeft de analist vervolgens eerlijk toe. Het winnende doelpunt heeft Van Hanegem dan ook niet gezien. De analist kreeg wel mee dat Ajax na de nederlaag begon over het slechte veld in Letland. Dat vindt hij niet gepast: "Ja, dan krijg je dat soort teksten", verzucht de analist.

Dat journalisten de 1-0 nederlaag van Ajax bij RFS een 'blamage' noemde, viel ook niet goed bij Van Hanegem: "Want van de week gaan dezelfde journalisten weer zeggen dat het geweldig is, dat Ajax zo goed gespeeld heeft en dat ze weer kampioenskandidaat zijn. Weetje, je wordt er gek van, van die journalisten", besluit De Kromme.