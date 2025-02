Johan Derksen geeft mening over voorstel van Maarten van Rossem, die De Snor graag ziet vertrekken bij VI

Johan Derksen heeft vrijdagochtend gereageerd op de teksten van Maarten van Rossem, die De Snor aanraadde om te vertrekken bij Vandaag Inside. Derksen vindt zichzelf echter niet geschikt om Van Rossem op te volgen bij De Slimste Mens.

Van Rossem deelde donderdag in De Telegraaf dat hij vindt dat Derksen 'onder zijn niveau presteert'. Nu de nukkige tv-persoonlijkheid binnenkort stopt met zijn werk bij De Slimste Mens, komt er een plek vrij als jurylid bij het programma. Daar vindt Van Rossem Derksen uiterst geschikt voor. De analist zou in ieder geval weg moeten bij Vandaag Inside, dat door Van Rossem als 'dat suffe programma met een kinderachtige anti-woke sfeer, is gestoeld op rellerigheid' wordt omschreven.

In gesprek met Radio 538 komt Derksen met een reactie op dit voorstel. "Maarten is een man met visie. Nou moet ik eerlijk zeggen: ik kijk wel eens naar die quiz en dan denk ik: daar ga ik nooit zitten. Als je pech hebt, heb je een paar vragen waarbij je overkomt als een notoire domoor." Derksen denkt dan ook niet dat de rol van Van Rossem bij hem past. "Ik ben daar absoluut niet geschikt voor. Ik heb de algemene kennis niet om die functie te bekleden. En ik heb ook niet de indruk dat de zender ook maar één moment aan mij gedacht heeft."

Ook de harde woorden van Van Rossem over Vandaag Inside komen ter sprake. "Het kunstje wat wij doen, is natuurlijk niet Maartens kunstje. Ik ken hem nog van vroeger. We hebben ooit nog een plan gehad om samen de schouwburg in te gaan, hij als een linkse brombeer en ik als een rechtse brombeer. Daar is echter nooit wat van gekomen." De contracten van de sterren van Vandaag Inside zijn onlangs tot medio 2027 verlengd, waardoor een overstap naar De Slimste Mens op zijn minst een complex verhaal was geworden.

