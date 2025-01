Bekende Nederlander maakt Vandaag Inside met de grond gelijk

Maarten van Rossem is allesbehalve fan van Vandaag Inside, zo laat hij weten in een interview met De Telegraaf. Het jurylid van De Slimste Mens, waar hij binnenkort mee stopt, denkt bovendien dat Johan Derksen moet overstappen naar een ander programma om meer tot zijn recht te komen.

Aangezien Van Rossem binnenkort zijn werkzaamheden bij De Slimste Mens neerlegt, moet de redactie van het programma op zoek naar een nieuw jurylid. Derksen wordt vervolgens als vervanger voorgesteld aan de norse tv-persoonlijkheid. "Ach, al wordt het Napoleon of iemand in een zwembroek, dat maakt mij niets uit. Derksen is een slimme man, iemand met bredere interesses. Hij weet veel van Amerika."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nieuwe uitdaging voor Wilfred Genee, die ‘niet kan verslappen’: ‘Dat kan bij Vandaag Inside wel’

Volgens Van Rossem zou Derksen eigenlijk een overstap moeten maken naar een ander programma, aangezien De Snor momenteel 'onder zijn eigen niveau zou presteren'. "Dat suffe programma met een kinderachtige anti-woke sfeer, is gestoeld op rellerigheid", sneert hij richting Vandaag Inside.

Op zich zou Derksen zou ook een goede kandidaat zijn voor de positie van jurylid bij De Slimste Mens. "Ik denk dat Johan op mijn stoel zou kunnen zitten, hij zou meer kunnen en zit nu gevangen in een formule van die show", stelt Van Rossem. Derksen heeft bovendien regelmatig discussies over de inhoud van Vandaag Inside, die volgens hem niet altijd informatief genoeg zou zijn. Toch lijkt deze overstap niet waarschijnlijk, ook aangezien het contract van de heren van Vandaag Inside onlangs is verlengd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen cancelt Vandaag Inside-gast: 'Laf, ik denk dat ik gewoon te lastig voor hem ben'

Deze tafelgast was al vier maanden niet meer te zien in Vandaag Inside en heeft het sterke vermoeden gecanceld te zijn door Johan Derksen.