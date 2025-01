Binnenkijken bij René van der Gijp: zo ziet zijn nieuwe appartement in Scheveningen eruit

Volgens Bekende Buren is René van der Gijp verhuisd naar Scheveningen. De oud-voetballer heeft daarmee een ‘droom’ waargemaakt. Zijn nieuwe appartement, met uitzicht op de zee, strand en de Pier, werd halverwege januari opgeleverd.

Het is geen geheim dat Van der Gijp wilde verhuizen naar de Haagse badplaats. “Als we stoppen met Vandaag Inside, ga ik lekker in Scheveningen wonen. Dat heb ik mezelf altijd voorgenomen en dat ga ik ook doen”, sprak de analist regelmatig op televisie. Hoewel Van der Gijp nog niet gestopt is met VI, heeft hij zijn gedroomde appartement al gekocht.

Vanuit zijn nieuwe appartement heeft Van der Gijp een mooi uitzicht over het Scheveningse strand en de zee. Ook de Pier is goed zichtbaar vanaf het nieuwe stekje van de oud-voetballer. Gijp woont op de vijfde verdieping en betaalde volgens Bekende Buren 535.000 euro, terwijl de vraagprijs 545.000 euro was. “Dit bedrag betaalde hij volledig uit eigen zak”, schrijft het medium.

Het appartement heeft een woonoppervlakte van 114 vierkante meter en telt drie kamers (één badkamer en twee slaapkamers). Vanuit de slaapkamer is er toegang tot het balkon, dat het prachtige uitzicht biedt op de duinen. Vanuit de woonkamer is er uitzicht over de zee, strand en Pier. Aan de zeezijde bevindt zich nog een balkon. Mogelijk gaat de goedlachse Vandaag Inside-ster nog enkele aanpassingen doen om zijn nieuwe woning energiezuiniger te maken, aangezien de woning nu het energielabel D heeft.

