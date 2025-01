Lyon presenteert voormalig Ajax-target en laat 'Messi' reageren op Ronaldo

Olympique Lyon heeft zich versterkt met aanvallende middenvelder . De Argentijn, die anderhalf jaar geleden nog werd begeerd door Ajax, komt over van het Braziliaanse Botafogo. Lyon bevestigt de komst van Almada met een filmpje op social media waarin subtiel wordt verwezen naar de recente opmerkingen van over het niveau van de Franse Ligue 1.

Ronaldo herhaalde vlak voor oud en nieuw, bij de uitreiking van de Globe Soccer Awards in Dubai, nog maar eens dat hij vindt dat het niveau van de Saudi Pro League - waarin hij actief is voor Al-Nassr - hoger ligt dan de Franse Ligue 1. De Franse competitie reageerde zelf al op die uitspraak met een foto van Ronaldo's eeuwige rivaal Lionel Messi, voorzien van een tekst die verwees naar de uitlatingen van de Portugees over de temperatuur in Saudi-Arabië.

Lyon kan het ook niet laten nog even terug te komen op Ronaldo's uitlatingen. In het filmpje waarin de komst van Almada wordt aangekondigd (en waarin Nicolás Tagliafico eveneens zijn opwachting maakt) krijgt de middenvelder zogenaamd een appje van Messi, zijn ploeggenoot bij de nationale ploeg van Argentinië. "Luister niet naar Cristiano! De Ligue 1 is echt geweldig", zou de aanvaller van Inter Miami aan Almada gestuurd hebben.

Ajax hoopte zich in de zomer van 2023 te versterken met Almada, maar greep naast de komst van de toenmalig speler van het Amerikaanse Atlanta united FC. Afgelopen zomer verkaste Almada naar Botafogo, dat dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. De zesvoudig Argentijns international verruilt de Braziliaanse club nu op huurbasis voor Lyon.

Un champion du monde peut en cacher un autre 🇦🇷 ... pic.twitter.com/LWjWHr6UOZ — Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2025

