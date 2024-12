Ligue 1 slaat met foto van Messi terug op kritiek Ronaldo

Ligue 1 heeft op ludieke wijze teruggeslagen naar . De Portugese superster stelde dat de Saudi Pro League beter is dan de Franse competitie, aangezien het in het Midden-Oosten een stuk warmer is. Ligue 1 reageerde met een afbeelding van .

Ronaldo werd afgelopen week bij de Globe Soccer Awards uitgeroepen tot de beste speler in het Midden-Oosten. De Portugees vond bij de uitreiking ook nog even tijd om opnieuw uit te halen naar de Franse Ligue 1. “De Saudische competitie is beter dan de Ligue 1, natuurlijk”, stelde de Portugees. “Frankrijk heeft alleen Paris Saint-Germain, de rest van de clubs is finished.”

“Dat zeg ik niet omdat ik in Saudi-Arabië speel”, benadrukt Ronaldo, die van mening is dat de temperatuur ook van invloed is op hoe goed een competitie is. “Probeer maar eens te sprinten in 38, 39, 40 graden”, legt hij uit.

Reactie Ligue 1

Zaterdag besloot het Spaanse X-account van Ligue 1 te reageren op de uitspraken van Ronaldo. “Lionel Messi wanneer hij speelt met 38 graden”, leest het, met daarbij een afbeelding van Messi en de wereldbeker. Overigens lag de temperatuur tijdens het WK in Qatar in december 2022, waar Argentinië er met de zege vandoor ging, gemiddeld maximaal op 25,5 graden, zo blijkt uit gegevens van de Qatarese overheid.

Leo Messi jugando con 38 grados 🌟🇦🇷🐐 pic.twitter.com/2AWglqm8zk — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 28, 2024

