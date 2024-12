René van der Gijp: 'Hij heeft zo'n groot ego, dat past hier niet in het gebouw'

René van der Gijp ligt niet wakker van de uitspraken van over Rafael van der Vaart. Laatstgenoemde liet zich afgelopen week uit over de Portugese superster, die op zijn beurt weer opvallend reageerde. Het tafereel doet weinig met Van der Gijp, zo laat hij weten in de uitzending van Vandaag Inside van vrijdagavond.

Van der Vaart en Ronaldo speelden in seizoen 2009/10 samen bij Real Madrid. “Van der Vaart werd eerder deze week geïnterviewd door radiozender talkSPORT en ging in dat gesprek in op zijn gezamenlijke verleden met Ronaldo. "Ik maak altijd de grap dat Ronaldo de enige speler is wiens penis ik nooit gezien heb in de kleedkamer. Hij was namelijk altijd als eerste op het trainingsveld en de laatste die wegging”, grapte de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Cristiano Ronaldo belt met oud-trainer over terugkeer naar Europa'

Later in het gesprek ging Van der Vaart in op de beruchte zelfzuchtigheid van Ronaldo. “Hij was ongelooflijk egoïstisch. Als we met 6-0 hadden gewonnen en hij niet had gescoord, was hij niet blij. Maar als hij twee keer had gescoord bij een nederlaag, was hij wél blij”, sprak de oud-international. Ronaldo reageerde op zijn beurt met de woorden: “Who is that guy?” (Wie is die vent), vroeg de Portugees zich af op Instagram.

Van der Gijp: ‘Die man heeft een ego, dat past hier niet in het gebouw’

Bij Vandaag Inside komt hetgeen ter sprake: “Ik ben Team Van der Vaart, tuurlijk! Je moet niet zo snel op je teentjes getrapt zijn”, reageert Hélène Hendriks. “Kom op, man… Laat gaan, man… Dan ben je zó groot, laat het gewoon lopen…”, verzucht Van der Gijp zich. “Die man heeft een ego, dat past hier niet in het gebouw”, sluit de analist af.

FRAGMENT: René over sneer van Ronaldo richting Van der Vaart: 'Zijn ego past hier niet in het gebouw!'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen zorgt voor ophef en wordt spoedig aangesproken door Talpa

Talpa is niet blij met een keuze van Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen.