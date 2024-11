'Cristiano Ronaldo belt met oud-trainer over terugkeer naar Europa'

Keert terug naar Europa? De Portugees is bij Al-Nassr in het bezit van een aflopend contract en het valt niet uit te sluiten dat hij na dit seizoen weer te bewonderen is op het vertrouwde continent. Fenerbahçe ziet de komst van Ronaldo namelijk wel zitten. Dat meldt het Turkse Fotomaç althans. José Mourinho, sinds afgelopen zomer hoofdtrainer van Fenerbahçe, zou Ronaldo zelfs persoonlijk hebben gesproken over een transfer naar Turkije.

Ronaldo keerde in de zomer van 2021, na avonturen bij Real Madrid en Juventus, terug bij Manchester United. Het tweede huwelijk tussen Manchester United en Ronaldo begon hoopvol, maar na de aanstelling van Erik ten Hag als hoofdtrainer ging het snel bergafwaarts. Ronaldo was onder Ten Hag niet onomstreden en verdween op een gegeven moment zelfs uit de basis. De Portugees kon zich niet vinden in zijn reserverol en toen de spanningen hoog opliepen besloten de partijen uit elkaar te gaan. Ronaldo vertrok transfervrij naar Al-Nassr in Saudi-Arabië.

Artikel gaat verder onder video

In navolging van Ronaldo maakten meerdere grote namen uit het Europese voetbal de oversteek naar het land in het Midden-Oosten, maar de Portugees blijft de grote ster in de Saudi Pro League. Hij maakt ook in dienst van Al-Nassr de ene na de andere treffer. Na 79 officiële wedstrijden staat de teller op 68 doelpunten en ook nog eens achttien assists. Het is echter de vraag of Ronaldo nog lang speler van Al-Nassr is. Het contract van de voormalig topschutter van onder meer Real Madrid en Juventus loopt na dit seizoen af. Fenerbahçe hoopt volgens Fotomaç ‘de transfer van de eeuw’ te realiseren en zou Ronaldo zelfs al in januari terug naar Europa willen halen.

LEES OOK: Cristiano Ronaldo scherpt eigen record als meest verdienende voetballer ter wereld aan

Mourinho en Ronaldo hebben telefonisch contact

Volgens het Turkse medium heeft Mourinho zelfs al gebeld met Ronaldo. De landgenoten kennen elkaar goed van hun gezamenlijke periode bij Real Madrid. Ronaldo maakte in de zomer van 2009 voor veel geld de overstap van Manchester United naar Real Madrid, een jaar later zette Mourinho zijn handtekening onder een contract als hoofdtrainer. Mourinho zou Ronaldo nu, samen met onder andere technisch directeur Mario Branco, dus proberen te overtuigen van een avontuur in Turkije. “Ben je blij daar? Er wordt gezegd dat je zou willen vertrekken. Als je vertrekt, zou je dan naar Fenerbahçe willen komen?”, zo zou Mourinho aan Ronaldo hebben gevraagd.

Op social media zijn fans van Fenerbahçe eerder deze week al een campagne gestart om Ronaldo te overtuigen van een overstap naar hun club. Of de komst van de wereldster realistisch is, zal de komende tijd moeten blijken. Mourinho zou de technische leiding van Fenerbahçe de boodschap hebben meegegeven om Ronaldo ‘zo snel mogelijk’ te contracteren, maar dat lijkt een lastig karwei te gaan worden. De aanvaller heeft weliswaar een aflopend contract, maar strijkt in Saudi-Arabië een enorm salaris op. Fenerbahçe acht zichzelf niet kansloos en heeft zelfs de Portugese zaakwaarnemer Jorge Mendes erbij betrokken, zo weet Cadena Ser te melden. “De transfer is ingewikkeld voor Fenerbahçe, hoewel de club het, zoals de Turkse media aangeven, niet als onmogelijk beschouwt. De vriendschap tussen Mourinho en de spits is voor hen een belangrijk punt”, zo leest het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Man United werkt mee aan winters vertrek Zirkzee: deze club heeft de beste papieren'

Manchester United staat niet onwelwillend tegenover een winters vertrek van Joshua Zirkzee.