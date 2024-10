Cristiano Ronaldo scherpt eigen record als meest verdienende voetballer ter wereld aan

is ook in 2024 de meest verdienende voetballer ter wereld, dat meldt het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. De Portugese superster van Al-Nassr heeft zijn eigen record aangescherpt tot maar liefst 285 miljoen dollar. Hij verdient daarmee ruim twee keer zoveel geld als nummer twee Lionel Messi.

Net als ieder jaar publiceerde Forbes ook dit jaar een lijst van de meest verdiende voetballers ter wereld. Wat opvalt is dat liefst vier spelers uit de top tien voetballen in Saudi-Arabië. Naast Ronaldo staan ook Karim Benzema, Neymar en Sadio Mané in de top tien van de ranglijst. Real Madrid en Manchester City zijn met ieder twee spelers ook goed vertegenwoordigd.

Ronaldo is dus de absolute grootverdiener op de ranglijst met liefst 285 miljoen dollar. Dit geld is niet alleen afkomstig van zijn Saudische broodheer. Zo’n 65 miljoen dollar is afkomstig uit inkomen ‘naast het veld’. Denk hierbij aan partnerschappen, maar ook de recente lancering van zijn YouTube-kanaal. De inmiddels 39-jarige Ronaldo staat alweer voor zesde keer in tien jaar tijd bovenaan in de ranglijst.

Lionel Messi, de nummer twee op deze ranglijst, heeft het bij zijn werkgever Inter Miami iets minder ‘goed’ voor elkaar. De MLS-club maakt de Argentijnse topspeler op jaarbasis zo’n zestig miljoen dollar over. Het overgrote deel, een slordige 75 miljoen dollar, haalt Messi op ‘buiten het veld’. Zo heeft de 37-jarige Messi onder meer partnerschappen met Adidas, Apple TV en Konami.

Ronaldo scherpt eigen record aan

Het bedrag van 285 miljoen dollar is ook weer een record, dat al in Ronaldo zijn handen was. Ronaldo scherpt het record met zo’n 25 miljoen euro aan, aangezien hij in 2023 260 miljoen dollar kon bijschrijven op zijn ongetwijfeld imposante bankrekening.

Speler Club Verdiensten 1 Cristiano Ronaldo Al-Nassr 285 miljoen dollar 2 Lionel Messi Inter Miami 135 miljoen dollar 3 Neymar Al-Hilal 110 miljoen dollar 4 Karim Benzema Al-Ittihad 104 miljoen dollar 5 Kylian Mbappé Real Madrid 90 miljoen dollar 6 Erling Haaland Manchester City 60 miljoen dollar 7 Vinícius Júnior Real Madrid 55 miljoen dollar 8 Mohamed Salah Liverpool 53 miljoen dollar 9 Sadio Mané Al-Nassr 52 miljoen dollar 10 Kevin De Bruyne Manchester City 39 miljoen dollar

