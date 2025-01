Xavi Simons viert rentree op sublieme wijze: 'Glorieus, met een hoofdletter G!'

heeft zijn officiële rentree bij RB Leipzig opgeluisterd met twee doelpunten. De van een blessure teruggekeerde linksbuiten sloeg tweemaal toe in de eerste helft van de wedstrijd tegen Werder Bremen. Uiteindelijk won Leipzig met 4-2.

Halverwege de eerste helft opende Simons de score met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Nadat hij was gelanceerd door een kopbal van Loïs Openda, vond Simons de linkerhoek met zijn lage inzet.

Mitchell Weiser verzorgde even later de 1-1 van Werder Bremen, waarna Simons zijn elftal opnieuw op voorsprong zette. De Oranje-international dribbelde langs twee tegenstanders en schoot opnieuw vanaf de rand van de zestien. Doordat verdediger Anthony Jung de bal licht van richting veranderde, was keeper Michael Zetterer kansloos. "Glorieus, met een grote G! Je moet ver zoeken om dit weekend of dit seizoen een beter doelpunt te zien!", riep de commentator van Viaplay uit.

Simons stond de afgelopen maanden aan de kant. Hij liep een enkelblessure op in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool (0-1 nederlaag) van 23 oktober. De spelmaker zat sindsdien in de lappenmand en maakte maandag zijn eerste minuten in een oefenduel met Banik Most-Sous (10-0 zege), waarin hij ook twee keer scoorde.

In de tweede helft zorgde Benjamin Sesko met een vlammend schot voor de 3-1 en maakte Christoph Baumgartner er 4-1 van. In de blessuretijd bepaalde Oliver Burke de eindstand op 4-2. Dankzij de zege staat Leipzig op de vierde plek in de Bundesliga, met hetzelfde puntenaantal als nummer drie Eintracht Frankfurt.

