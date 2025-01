'Ziyech verandert op laatste moment van gedachten: hereniging met Schreuder gaat niet door'

Hakim Ziyech verruilt Galatasaray tóch niet voor het Al-Nasr van Alfred Schreuder, zo meldt Voetbal International. De overstap van de oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax naar Dubai was al volledig in kannen en kruiken, maar de Marokkaans international heeft zich op het laatste moment bedacht en is nu op weg naar Qatar.

Ziyech en Schreuder kennen elkaar nog uit hun gezamenlijke periode bij Twente én Ajax en leken hard op weg naar een hereniging in het Midden-Oosten. Gisteren (dinsdag) werd duidelijk dat er 'serieuze gesprekken' plaatsvonden tussen Ziyech en Al-Nasr. Transferexpert Fabrizio Romano maakte woensdag in alle vroegte zelfs melding van een mondeling akkoord tussen club en speler, waardoor niets een overgang meer in de weg leek te staan.

De hereniging tussen Ziyech en Schreuder gaat er echter niet komen, zo meldt VI. "Op de valreep kwam Al Duhail met een voorstel, dat Ziyech heeft doen besluiten om van koers te veranderen", schrijft het weekblad. Al Duhail is momenteel koploper in de Qatarese Stars League. Bij de club, die wordt getraind door voormalig Paris Saint-Germain-trainer Christophe Galtier, zal Ziyech teamgenoot worden van onder meer de Spanjaard Luis Alberto (32), die tot afgelopen zomer onder contract stond bij Lazio Roma.

Roemloos vertrek bij Galatasaray

Ziyech speelde tot de zomer van 2020 in Nederland, voor achtereenvolgens sc Heerenveen, FC Twente en Ajax. Chelsea verleidde de fijnbesnaarde middenvelder tot zijn eerste avontuur buiten onze landsgrenzen en maakte daarvoor een transfersom van 40 miljoen euro over naar Amsterdam. Ziyech wist in Londen echter nooit een vaste basisplaats te veroveren en werd in het seizoen 2023/24 verhuurd aan Galatasaray, waarna hij afgelopen zomer - transfervrij - definitief overstapte naar de Turkse topclub. Ondanks een contract dat doorloopt tot het einde van dit seizoen, zou Cim Bom Bom Ziyech, die al langere tijd op een zijspoor zit, gratis naar Al Duhail laten vertrekken.

