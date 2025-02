Aanklager KNVB ziet grote fouten in de Eredivisie en grijpt in

De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft de rode kaarten geseponeerd die (FC Twente) en Thijmen Blokzijl (FC Groningen) afgelopen weekend kregen. De twee verdedigers hoeven zich daarom geen zorgen te maken om een schorsing.

FC Twente maakte maandagmiddag bekend dat de rode kaart van Kuipers is geseponeerd. Het is enerzijds goed nieuws, maar betekent anderzijds dat Twente in de ogen van de aanklager lange tijd onterecht met tien man op het veld stond tegen sc Heerenveen. Kuipers kreeg zijn rode kaart al in de 35ste minuut, toen Twente met 1-2 aan de leiding ging.

Scheidsrechter Jeroen Manschot deelde de rode kaart uit toen Kuipers bij een tackle terechtkwam op de voet van Alireza Jahanbakhsh. Videoscheidsrechter Martin Pérez riep Manschot niet naar de kant.

Met een man minder moest Twente uiteindelijk genoegen nemen met een punt (3-3). De ploeg van trainer Joseph Oosting speelt zondag thuis tegen RKC Waalwijk en kan in die wedstrijd dus weer een beroep doen op Kuipers.

Oosting oordeelt: 'Voetbalactie'

Oosting, de trainer van Twente, werd door ESPN al gevraagd naar de rode kaart. "Ik ben zelf ook voetballer geweest. Voetbal is een contactsport en dit is een voetbalactie", zei hij. "Natuurlijk staat hij (Kuipers red.) met zijn voet op de voet van de tegenstander, maar hij (Manschot) gaf hem wel heel snel duidelijk. Dat heeft invloed op de wedstrijd. Je komt met tien te staan."

Analist Anco Jansen was een stuk kritischer. "Ik vind het zo jammer dat Manschot deze prachtige wedstrijd zo wil beïnvloeden. Ik vind het absoluut geen rood", zei de oud-voetballer. "Als je het niet zeker weet als scheidsrechter, moet je dit niet doen."

"Als het dan een rode kaart is, hoor je dat wel van de VAR", stelde Jansen. "Kuipers is iets te laat en wil de bal spelen. Dit is niet gemeen, maar raakt hem wel boven zijn voet. Het is echt net iets te laat. Het is een voetbalactie. Ik vind dat de scheidsrechter hier weg van moet blijven in plaats van gelijk een rode kaart geven."

Rode kaart Blokzijl

De aanklager heeft ook ingegrepen naar aanleiding van de wedstrijd tussen FC Groningen en NEC van zaterdagavond. Verdediger Thijmen Blokzijl van Groningen werd in de 58ste minuut van het veld gestuurd door arbiter Martin van den Kerkhof na het neerhalen van de doorgebroken Sami Ouaissa. Videoscheidsrechter Ingmar Oostrom greep niet in. De aanklager acht echter niet bewezen dat Blokzijl een doelkans bij zijn tegenstander ontnam.

